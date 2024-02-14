14 февраля 2024 г в онлайн формате Круглый стол на тему: «Роль международного морского порта Туркменбаши, как транзитного хаба для Центрально-азиатского экспорта», организаторами которого выступают Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia при поддержке программы USAID по торговле в Центральной Азии.

Цель мероприятия – повышение осведомленности о сервисах, оказываемых Международным морским портом Туркменбаши, увеличение транзитного трафика перевозок через Международный морской порт Туркменбаши, ознакомление участников с альтернативными маршрутами грузоперевозок, что позволит расширить торговые связи стран Центральной Азии в направлении других стран.

Программа круглого стола состоит из обсуждения практических вопросов транспортировки, включая вопросы перевозок через Международный морской порт Туркменбаши, графика и ставок перевозок, экспедиторских услуг, логистических услуг, оформления документов, вопросы транзитных процедур и др.

В круглом столе примут участие экспортеры, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, логистические компании стран Центральной Азии, представители Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана (Международный морской порт Туркменбаши, Агентство «Туркмендениздеряёллары»), «Транспортно-логистический центр Туркменистана» ОАО, Министерство транспорта Республики Таджикистан, Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА, Министерство транспорта Республики Узбекистан, а также отраслевые региональные ассоциации.

Напомним, что Ассоциация «Туркмен Логистика» и Международный морской порт Туркменбаши заключили недавно Меморандум о взаимопонимании и план совместных действий на 2024 год. ///nCa, 14 февраля 2024 г.