News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Круглый стол на тему: «Роль международного морского порта Туркменбаши, как транзитного хаба для Центрально-азиатского экспорта»

Круглый стол на тему: «Роль международного морского порта Туркменбаши, как транзитного хаба для Центрально-азиатского экспорта»

By

14 февраля 2024 г в онлайн формате Круглый стол на тему: «Роль международного морского порта Туркменбаши, как транзитного хаба для Центрально-азиатского экспорта», организаторами которого выступают Ассоциация “Туркмен Логистика” и CILT Central Asia при поддержке программы USAID по торговле в Центральной Азии.

Цель мероприятия – повышение осведомленности о сервисах, оказываемых Международным морским портом Туркменбаши, увеличение транзитного трафика перевозок через Международный морской порт Туркменбаши, ознакомление участников с альтернативными маршрутами грузоперевозок, что позволит расширить торговые связи стран Центральной Азии в направлении других стран.

Программа круглого стола состоит из обсуждения практических вопросов транспортировки, включая вопросы перевозок через Международный морской порт Туркменбаши, графика и ставок перевозок, экспедиторских услуг, логистических услуг, оформления документов, вопросы транзитных процедур и др.

В круглом столе примут участие экспортеры, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, логистические компании стран Центральной Азии, представители Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана (Международный морской порт Туркменбаши, Агентство «Туркмендениздеряёллары»), «Транспортно-логистический центр Туркменистана» ОАО, Министерство транспорта Республики Таджикистан, Межправительственная Комиссия (МПК) ТРАСЕКА, Министерство транспорта Республики Узбекистан, а также отраслевые региональные ассоциации. 

Напомним, что Ассоциация «Туркмен Логистика» и Международный морской порт Туркменбаши заключили недавно Меморандум о взаимопонимании и план совместных действий на 2024 год. ///nCa, 14 февраля 2024 г. 

 

 

Related posts:

  1. Ассоциация “Туркмен Логистика” и Международный морской порт Туркменбаши объединяют усилия для раскрытия транспортно-транзитного потенциала Туркменистана
  2. Грузооборот Международного порта Туркменбаши превысил полмиллиарда тонн-километров за январь-июль 2023 г
  3. Туркменистан рассматривает перспективы передачи терминалов Туркменбашинского международного морского порта в доверительное управление
  4. Транспортно-логистический сектор Туркменистана: частные компании расширяют географию международного партнерства
  5. Через полипропиленовый терминал Туркменбашинского морского порта отправлен груз в Россию и Турцию
  6. Международный морской порт Туркменбаши предлагает хранить грузы без таможенных пошлин
  7. Туркменистан активно включается в систему перевозок Центральная Азия – Европа
  8. АБР поддерживает Туркменистан в раскрытии потенциала страны в качестве регионального транспортно-транзитного хаба
  9. Президент Сердар Бердымухамедов посетил порт Туркменбаши, чтобы акцентировать роль Туркменистана во взаимосвязанности
  10. Присоединение Туркменистана к Конвенции по облегчению международного морского судоходства продвинет внедрение системы «Единого окна»
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan