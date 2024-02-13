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Всемирный правительственный саммит в Дубае: Туркменистан озвучил инициативы в области транспортной связанности, энергетической безопасности и устойчивой экономике

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12 февраля 2024 года в ходе рабочего визита в ОАЭ туркменская делегация во главе с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым приняла участие в заседаниях Всемирного правительственного саммита (WGS 2024).

В ходе своего выступления на сессии «Эффективная политика» Мередов подчеркнул, что Туркменистан, как ответственный член международного сообщества, четко формулирует и реализует свои подходы и действия, намечая приоритеты, согласно которым вклад страны будет способствовать скорейшему достижению глобальных целей.

В этом контексте, были выделены такие аспекты как транспортная связанность и устойчивость, так по инициативе Туркменистана за последнее десятилетие было принято шесть резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по устойчивому транспорту.

В этом контексте было предложено:
• Создать Глобальный атлас устойчивой транспортной связанности (Global Atlas of Sustainable Transport Connectivity);
• Создать Альянс по сотрудничеству в области глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития (Global Energy Security and Sustainability Cooperation Alliance);
• Разработать Глобальную рамочную программу перехода к экономике замкнутого цикла (Global Circular Economy Transition Framework) на основе приоритетов ЦУР.

Всемирный правительственный саммит (WGS) является значимой международной платформой для обсуждения инструментов и политики для формирования правительств будущего.

В 11-м WGS, который проходит в Дубае с 12 по 14 февраля 2024 года под лозунгом «Формирование правительств будущего», принимают участие более 25 глав государств и правительств, 85 международных организаций, правительственные делегации и эксперты. Программа саммита включает шесть основных тем и 15 глобальных форумов, посвященных основным международным тенденциям и преобразованиям в рамках более 110 основных диалоговых и интерактивных сессий. На WGS 2024 выступят 200 мировых деятелей, пройдет более 23 министерских встреч, в которых примут участие более 300 министров. ///nCa, 13 февраля 2024 г.

 

 

 

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