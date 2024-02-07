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Туркменистан и ТЮРКСОЙ нацелены на укрепление многопланового сотрудничества

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6 февраля 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султанбаем Раевым.

На повестку встречи были вынесены актуальные вопросы, а также обозначены перспективные векторы взаимодействия Туркменистана с организацией ТЮРКСОЙ.

В ходе встречи отмечалось, что культурное взаимодействие является стержнем, на основе которого тюркоязычные страны выстраивают свои политико-дипломатические и торгово-экономические взаимоотношения.

С.Раев подчеркнул, что в 2023 году на высоком уровне праздновалось 30-летие создания Международной организации тюркской культуры. В этой связи обозначено, что в рамках различных тюркоязычных структур ведется системная работа по популяризации культурного наследия тюркских народов, где ТЮРКСОЙ за эти годы зарекомендовал себя двигателем культурно-интеграционных процессов тюркского мира.

Руководитель Организации также констатировал, что 2024 год является знаковым для Туркменистана в тюркоязычном мире, так как лейтмотивами текущего года выступают знаменательные даты по линии ТЮРКСОЙ – объявление «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», включая празднование 300-летия со дня рождения великого классика литературы Востока, и избрание древнего туркменского города Анау в качестве культурной столицы тюркского мира.

В данном контексте стороны обсудили обширную программу совместной деятельности по проведению предстоящих мероприятий, их организационные и содержательные аспекты, как в Туркменистане, так и во всех странах-членах организации ТЮРКСОЙ.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по популяризации творчества великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги, а также культурной значимости древнего туркменского города Анау на различных международных платформах, таких как ТЮРКСОЙ, ООН, ЮНЕСКО и других.

Генеральному секретарю Организации была выражена признательность за созидательную работу и содействие в принятии решений о девизе и знаменательных событиях 2024 года по линии ТЮРКСОЙ. ///МИД Туркменистана, 6 февраля 2024 г. 

 

 

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