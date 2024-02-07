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Турция завершает 2023 год рекордными показателями туризма

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В 2023 году Турция – одна из ведущих туристических регионов мира – приняла 56,7 млн туристов с ежегодным ростом в 10%. Доходы от туризма в стране выросли на 17% в годовом исчислении – до 54,3 млрд долларов, а средние расходы посетителей за ночь достигли 99 долларов. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на заседании в Стамбуле.

Эрсой добавил, что Турция изменила свою стратегию и диверсифицировала туристические продукты.

“Мы видим влияние диверсификации туристических продуктов на среднюю продолжительность пребывания, когда мы представляем продукты краткосрочного пребывания, такие как международные мероприятия, спортивные турниры и фестивали”- подчеркнул министр.

В 2024 году страна прогнозирует рост турпотока до 60 млн, а доходов от туризма – до $60 млрд. ///nCa, 7 февраля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

 

 

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