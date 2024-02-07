Государственная таможенная служба Туркменистана и Российская таможенная академия обсуждают дальнейшие шаги в области подготовки кадров

6 февраля 2024 года между Учебным центром при Государственной таможенной службы Туркменистана и Российской таможенной академии состоялась онлайн встреча.

От Российской таможенной академии принимала участие делегация во главе с директором института дистанционного обучения, переподготовки и повышения квалификации.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере подготовки кадров, в частности обмен образовательными технологиями и методиками обучения, педагогическим опытом.

Кроме того, были обсужден вопрос об организации семинаров и конференций по актуальным направлениям для сотрудников Государственной таможенной службы Туркменистана.

Меморандум о сотрудничестве в области подготовки кадров между Государственной таможенной службой Туркменистана и Федеральной таможенной службой России был подписан в январе 2023 года.

Российская таможенная академия осуществляет подготовку кадров для таможенных органов Российской Федерации, а также для таможенных служб государств – участников СНГ (в соответствии со специальными соглашениями) по очной и заочной формам обучения по программам высшего профессионального образования, а также подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации. ///nCa, 7 февраля 2024 г.