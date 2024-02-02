Стимулируя прогресс: Проект CNPC “Амудерья” обеспечивает энергией 500 миллионов человек

Деятельность Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации CNPC в Туркменистане началась с инвестиций в нефтегазовую отрасль и инжиниринговых услуг на нефтяных и газовых месторождениях в 2002 году.

В результате сотрудничества в 2007 году были подписаны Соглашение о разделе продукции на контрактной площади Багтыярлык и Контракт о купле-продаже природного газа между Государственным Концерном “Туркменгаз” и CNPC. В августе того же года был официально запущен проект на правобережье реки Амудерья. Проект реализуется на контрактной территории Багтыярлык, которая включает участки А и В.

Проект “Амудерья” в Туркменистане – это краеугольный камень зарубежных активов CNPC со 100% долевым участием.

Укрепляя китайско-туркменское сотрудничество, этот газодобывающий проект снабжает энергией более 500 миллионов человек.

Ниже приводим ссылку на очень информативное видео, в котором рассказывается об этой жизненно важной инициативе с комментариями репортера China Petroleum Daily:

https://youtu.be/Jyuuug0SXM8?si=09aOyENuvmkgH9Q1

///nCa, 2 февраля 2024 г.