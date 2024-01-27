Туркменистан принял участие в совещании по расширению Транскаспийского Торгового маршрута в Узбекистане

Ассоциация «Туркмен Логистика», Транспортно-Логистический Центр Туркменистана (TULM) и транспортно-логистические компании Туркменистана приняли участие в Третьем совещании по расширению Транскаспийского Торгового пути, которое проходило в Ташкенте, Узбекистан, 25-26 января 2024 года.

Совещание собрало представителей транспортных ведомств и логистических предприятий Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Грузии, а также делегатов от таких международных организаций, как Международный союз автомобильного транспорта (IRU), ТРАСЕКА, Европейская экономическая комиссия ООН, Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ), Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, и др, сообщает «Туркмен Логистика».

Данное мероприятие было организовано Программой развития коммерческого права (CLDP) Министерства торговли США, которая была принята в 1992 году для содействия развивающимся странам в улучшении правовых и нормативных условий для торговли, инвестиций и коммерческой деятельности, совместно с Программой USAID по торговле в Центральной Азии.

CLDP подготовил проект Плана совместных действий по расширению ТКТП, обсуждение которого стало ключевым вопросом повестки дня совещания.

Принимая во внимание, что расширение и ускорение использования ТКТП во многом зависит от эффективности отраслевой и межведомственной цифровизации в перевозке грузов, в ходе совещания отдельное внимание уделено этому вопросу.

Во второй день мероприятия были выслушаны предложения и комментарии по вопросам железнодорожного транспорта, морских портов, автомобильных перевозок. Прошли обсуждения доработки проекта Плана совместных действий ТКТП по группам.

На последней сессии мероприятия была обсуждена процедура согласования Плана совместных действий ТКТП и механизмов его реализации, а также вопросы создания Координационного и Экспертного советов ТКТП.

Региональный проект CLDP по расширению Транскаспийского торгового пути способствует достижению целей «Дипломатической платформы C5+1» по развитию экономической взаимосвязанности и продвижению к решению выявленных вызовов, которые препятствуют региональному сотрудничеству и экономической устойчивости в регионе.

Транскаспийский Торговый Маршрут (ТКТП) означает мультимодальные маршруты, включающие автомобильный, железнодорожный и морской транспорт, соединяющие страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) с Азербайджаном, Грузией через Каспийское море и через Черное море со странами Европы для увеличения товарооборота и грузоперевозок, в том числе транзитных, между этими странами, а также для предоставления странам Центральной Азии лучшего доступа к европейским рынкам.

Страны ТКТП включают Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан, Грузию. ТКТП связывает каспийские морские порты Туркменбаши в Туркменистане, Актау, Курык в Казахстане и Бакинский порт в Аляте в Азербайджане; а также черноморские порты в Грузии – Батуми и Поти.

Предыдущие две совещания ТКТП CLDP были проведены 5-7 марта 2023 года в Батуми (Грузия) и 27-28 июля 2023 года в Тбилиси (Грузия). По результатам обсуждений каждого совещания ТКТП участники разработали и приняли рекомендации, которые были представлены заинтересованным министерствам и ведомствам стран ТКТП. В числе рекомендованных мер участниками двух совещаний было предложено разработать региональный план действий по расширению маршрута, который объединит рекомендации всех участвующих стран, озвученные в ходе двух совещаний. ///nCa, 27 января 2024 г.