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Итальянская компания разработала проект восстановления окружающей среды бассейна Аральского моря

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Италия представила странам Центральной Азии проект по реабилитации окружающей среды бассейна Аральского моря, высыхание которого представляет собой главный экологический кризис региона.

Данный проект был представлен послам Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана в Риме президентом компании SOGESID SPA Роберто Мантованелли и генеральным директором Эррико Стравато на встрече в МИД Италии. Встречи провели заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли и заместитель министра окружающей среды и энергетической безопасности Ванниа Гава.

SOGESID SPA, государственная инжиниринговая компания и специализированной службы технической поддержки, подготовила проектное предложение по смягчению последствий изменения климата в Аральском море, районе Центральной Азии, подверженном высокому риску опустынивания, сообщает пресс-служба МИД Италии.

Проекта, который предусматривает целенаправленные мероприятия по комплексному восстановлению окружающей среды бассейна Арала, будет реализовал в рамках председательства Италии в Конференции высокого уровня ЕС-Центральная Азия по окружающей среде и водным ресурсам.

В ходе встречи было также предложено рассмотреть, среди различных доступных инструментов, участие Итальянского климатического фонда, основного национального государственного инструмента для достижения целей, поставленных Италией в контексте международных соглашений по климату и окружающей среде. ///nCa, 26 января 2024 г.

 

 

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