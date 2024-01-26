Итальянская компания разработала проект восстановления окружающей среды бассейна Аральского моря

Италия представила странам Центральной Азии проект по реабилитации окружающей среды бассейна Аральского моря, высыхание которого представляет собой главный экологический кризис региона.

Данный проект был представлен послам Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана в Риме президентом компании SOGESID SPA Роберто Мантованелли и генеральным директором Эррико Стравато на встрече в МИД Италии. Встречи провели заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли и заместитель министра окружающей среды и энергетической безопасности Ванниа Гава.

SOGESID SPA, государственная инжиниринговая компания и специализированной службы технической поддержки, подготовила проектное предложение по смягчению последствий изменения климата в Аральском море, районе Центральной Азии, подверженном высокому риску опустынивания, сообщает пресс-служба МИД Италии.

Проекта, который предусматривает целенаправленные мероприятия по комплексному восстановлению окружающей среды бассейна Арала, будет реализовал в рамках председательства Италии в Конференции высокого уровня ЕС-Центральная Азия по окружающей среде и водным ресурсам.

В ходе встречи было также предложено рассмотреть, среди различных доступных инструментов, участие Итальянского климатического фонда, основного национального государственного инструмента для достижения целей, поставленных Италией в контексте международных соглашений по климату и окружающей среде. ///nCa, 26 января 2024 г.