Казахстан и Пакистан обсуждают варианты транспортной взаимосвязанности – один из маршрутов пролегает через Туркменистан

Казахстан и Пакистан рассматривают различные варианты транспортной связуемости с целью создания эффективной транспортно-логистической системы, которая может сыграть критически важную роль в активизации экономических отношений.

Речь об этом шла на встрече в понедельник, 22 января, в Астане между вице-министром транспорта Казахстана Талгатом Ластаевым и Сиедом Мажар Али Шахом, первым заместителем министра связи, железных дорог и морских дел Пакистана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в железнодорожном секторе и в сферах автомобильного и морского транспорта.

Ластаев подтвердил намерение о сотрудничестве с Пакистаном

«На сегодняшний день между нашими странами железнодорожное сообщение не осуществляется, однако мы видим высокий потенциал использования транзитных коридоров», – сказал он.

По словам Ластаева, Казахстан заинтересован в реализации проекта по строительству железнодорожных линий ML-4 Гвадар-Кветта и Кохат-Тал-Харлачи в целях расширения и упрощения торговли по наземным маршрутам.

Заместитель министра транспорта Казахстана также озвучил возможность организации мультимодального сообщения по маршруту Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан с учетом перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Реализация указанных проектов позволит в полной мере использовать существующие коридоры, добавил он.

Также Талгат Ластаев рассказал о возможных перспективах сотрудничества в морском секторе и предложил совместно развивать международных транспортных коридоров «Север-Юг» и ТМТМ.

«Одним из оптимальных маршрутов транспортировки грузов предлагаем рассмотреть организацию контейнерных перевозок и экспорта грузов из Казахстана и Китая через порт Актау в Иран и далее в Пакистан через Оманский залив», – отметил вице-министр.

Ранее Казахстан высказал заинтересованность в портах Пакистана – Гвадар, Карачи, Касим – как с позиции продвижении экспорта продукции на рынки Пакистана и Южной Азии, так и с точки зрения повышения привлекательности транзитного потенциала двух стран в вопросах выхода на рынки Персидского залива и Восточной Африки.

Кроме того, между двумя странами налаживаются автомобильные перевозки по системе МДП транзитом через Китай. ///nCa, 24 января 2024 г.