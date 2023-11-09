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Налаживаются МДП-грузоперевозки из Пакистана в Казахстан транзитом через Китай

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Используя МДП систему, единственную глобальную транзитную систему, два грузовика пакистанской логистической компании National Logistics Cell (NLC) отправились из Лахора (Пакистан), пересекли самые высокие в мире пограничные переходы Суст (Пакистан) и Хунджераб (Китай), прежде чем доставить товары в Алматы (Казахстан) через КПП Тургат на китайско-кыргызской границе, сообщает Международный Союз Автомобильного Транспорта (IRU).

Это первая операция МДП транзитом через Китай, благодаря которой Четырехстороннее соглашение о транзитных перевозках (QTTA) вступило в силу в рамках МДП. Соглашение о транзитной торговле QTTA было подписано Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном и Пакистаном в 1995 году.

Китай и Пакистан опубликовали совместное заявление для прессы 20 октября 2023 года, в котором объявили, что контрольно-пропускной пункт Хунджераб теперь будет открыт круглый год. Ранее Хунджераб был закрыт с ноября по март. Они также договорились активизировать строительство инфраструктуры, улучшить условия прохождения и управление КПП Хунджераб.

С 2021 года NLC открыла несколько коридоров, где действуют правила МДП, включая Исламабад-Тегеран-Стамбул, Пакистан-Афганистан-Узбекистан-Казахстан и Китай-Пакистан-Афганистан. Все три маршрута сокращают время транспортировки в среднем до 80% по сравнению с традиционными маршрутами.

Что такое МДП?

Система МДП предназначена для упрощения и ускорения процедур торговли за счет отправки грузов из страны происхождения в страну назначения через страны транзита в опломбированных грузовых отделениях, таможенный контроль которых опирается на многостороннюю систему, признанную всеми сторонами.

МДП (TIR) упрощает процедуры на границах, снижая административную нагрузку на таможенные органы и транспортно-логистические компании. Это значительно сокращает время ожидания на границе, экономя время и деньги. ///nCa, 8 ноября 2023 г.

 

 

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