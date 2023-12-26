Казахстан заинтересован в получении доступа к пакистанским морским портам

Казахстан заинтересован в портах Пакистана – Гвадар, Карачи, Касим – как с позиции продвижении экспорта продукции на рынки Пакистана и Южной Азии, так и с точки зрения повышения привлекательности транзитного потенциала двух стран в вопросах выхода на рынки Персидского залива и Восточной Африки. Об этом заявил министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев на прошлой неделе во время встречи в Астане с первым заместителем министра экономических дел Пакистана Казимом Ниязом.

По словам Шаккалиева, Пакистан является важным торговым партнером Казахстана.

На встрече стороны обозначили основные потенциальные статьи экспорта, которые могли бы расширить номенклатуру взаимного товарооборота. Так, Казахстан располагает большими возможностями для экспорта нефтехимической, металлургической, пищевой, химической, машиностроительной, фармацевтической отраслей, а также транспортные средства. В свою очередь, Пакистан готов экспортировать в Казахстан морепродукты, строительные материалы, оборудование для спорта, текстиль, сельхозпродукцию.

Однако, ключевым аспектом планов по расширению торговали выступает транспортная связуемость.

На сегодняшний день между Казахстаном и Пакистаном есть возможность взаимных поставок сухопутными маршрутами через территории Узбекистана, Туркменистана и Афганистана и с применением морских портов через коридор Север-Юг, через территорию Ирана или через Китай.

Еще одно направление перевозок может проходить через Каракорумское шоссе по территориям Кыргызстана, Китая и далее в Пакистан, поясняют в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Кроме того, в целях развития транспортной логистики QazTrade и пакистанская логистическая компания National Logistics Cell достигли договоренности подписать соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве путем организации логистических сервисов и предоставления специальных тарифных условий.

По мнению экспертов, время транспортировки грузов от южных границ Казахстана до морского порта Карачи – крупнейшего порта Азии на побережье Аравийского порта – составляет около 11-12 дней. При этом, Казахстан также обладает внушительным транзитным потенциалом, которым могут воспользоваться пакистанские бизнесмены, желающие получить выход на рынки СНГ. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, через Казахстан пролегают 13 международных транспортных коридоров. ///nCa, 26 декабря 2023 г.