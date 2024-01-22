Туркменский Алабай Ак дост стал чемпионом России

Туркменский алабай Ак дост (Белый Друг), подаренный в 2021 году Президентом международных ассоциаций Ахалтекинских коней и “Türkmen alabaý itleri” Сердаром Бердымухамедовым Раису Татарстана Рустаму Минниханову стал чемпионом России на соревновании “Овчарка Центральной Азии” по двум направлениям.

Об этом сообщил Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании в городе Аркадаг в субботу, 20 января 2024 г.

Чемпионат проводился Российской кинологической Федерацией. В конкурсе в номинации “Среднеазиатская овчарка” по всей России участвовало около 200 собак. Победители отбирались по таким критериям, как чистокровность, красота, навык исполнения приказов и др.

15 января 2024 года Ак Дост был удостоен первой награды за чистокровность и красоту. В этом направлении придается внимание росту, весу, телосложению и соответствию общепринятвм требованиям овчарок Центральной Азии, а 17 января – ему была присуждены награда за понятливость и внимательность.

Отметив, что Ak dost получил большую оценку судей на этих мероприятиях, Аркадаг Бердымухамедов вручил вице-президенту ассоциации «Türkmen alabaý itleri» и ассоциации «Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy» Б.Реджепову сертификаты собаки, присужденные на Чемпионате.

Туркменские алабаи – это неотъемлемая культурная ценность туркменского народа. История породы туркменской овчарки насчитывает около шести тысячелетий. Сегодня, благодаря усилиям, предпринимаемым Туркменистаном как на национальном, так и на международном уровнях, осуществляется большая работа по популяризации туркменских алабаев. В 2020 году была создана Ассоциация «Туркменские Алабаи», в которую входят представители 25 стран мира. Также Туркменистан намерен включить национальные традиции разведения собак породы алабай в Список Нематериального Культурного Наследия ЮНЕСКО.///nCa, 22 января 2024 г.