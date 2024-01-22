News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменский Алабай Ак дост стал чемпионом России

Туркменский Алабай Ак дост стал чемпионом России

By

Туркменский алабай Ак дост (Белый Друг), подаренный в 2021 году Президентом международных ассоциаций Ахалтекинских коней и “Türkmen alabaý itleri” Сердаром Бердымухамедовым Раису Татарстана Рустаму Минниханову стал чемпионом России на соревновании “Овчарка Центральной Азии” по двум направлениям.

Об этом сообщил Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов на рабочем совещании в городе Аркадаг в субботу, 20 января 2024 г.

Чемпионат проводился Российской кинологической Федерацией. В конкурсе в номинации “Среднеазиатская овчарка” по всей России участвовало около 200 собак. Победители отбирались по таким критериям, как чистокровность, красота, навык исполнения приказов и др.

15 января 2024 года Ак Дост был удостоен первой награды за чистокровность и красоту. В этом направлении придается внимание росту, весу, телосложению и соответствию общепринятвм требованиям овчарок Центральной Азии, а 17 января  – ему была присуждены награда за понятливость и внимательность.

Отметив, что Ak dost получил большую оценку судей на этих мероприятиях, Аркадаг Бердымухамедов вручил вице-президенту ассоциации «Türkmen alabaý itleri» и ассоциации «Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy» Б.Реджепову сертификаты собаки, присужденные на Чемпионате.

Туркменские алабаи – это неотъемлемая культурная ценность туркменского народа. История породы туркменской овчарки насчитывает около шести тысячелетий. Сегодня, благодаря усилиям, предпринимаемым Туркменистаном как на национальном, так и на международном уровнях, осуществляется большая работа по популяризации туркменских алабаев. В 2020 году была создана Ассоциация «Туркменские Алабаи», в которую входят представители 25 стран мира. Также Туркменистан намерен включить национальные традиции разведения собак породы алабай в Список Нематериального Культурного Наследия ЮНЕСКО.///nCa, 22 января 2024 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Международный журнал «Diplomatic World» рассказал о туркменских алабаях
  2. Аркадаг Бердымухамедов призвал к налаживанию связей между Федерацией конного спорта России и туркменскими коневодами
  3. Туркменский газ – опасный конкурент Ирана и России в Европе: российский эксперт
  4. Туркменский экспорт в Россию в первом полугодии 2020 вырос на 154%
  5. В Ашхабаде состоялось III заседание Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri»
  6. Президент Туркменистана поздравил по телефону с днем рождения Президента России
  7. Туркменский лидер встретился с Президентом Татарстана
  8. Туркменский лидер примет участие в саммите Центральная Азия – Россия
  9. Одна из старейших транспортно-логистических компаний России готова принять участие в налаживании судоходного сервиса с туркменскими портами
  10. Индия провела онлайн саммит ШОС – Иран стал частью Шанхайской семьи – председательство в Организации переходит Казахстану – Нью-Делийская декларация подчеркивает: Центральная Азия – ядро ШОС
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan