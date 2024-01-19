Центральная Азия не обходит западные санкции

Раза Сайед

Продолжающаяся война между Россией и Украиной заставляет весь мир адаптироваться к новой политической и экономической реальности. Санкции, контрсанкции, и разрыв существующих производственных и логистических цепочек становятся серьезным вызовом для одних и вопросом выживания других государств. Страны Центральной Азии также глубоко затронуты этой ситуацией.

У государств Центральной Азии есть свои проблемы. Они не имеют выхода к морю и окружены такими государствами, как Россия, Китай, Афганистан и Иран. Их прямой доступ в Европу осуществляется только через Каспийское море. Более того, эти государства на протяжении веков были экономически и культурно тесно связаны с соседней Россией.

Тесные экономические связи отражаются в постоянно растущем объеме торговли этих стран с Россией. Таким образом, с 2019 года по конец 2023 года Узбекистан удвоил объем взаимной торговли с РФ до 10 миллиардов долларов. Объем внешней торговли между Казахстаном и Россией увеличился с $19,6 млрд в 2019 году до $21,3 млрд за 10 месяцев 2023 года. Такая же тенденция наблюдалась и в случае с Кыргызстаном. В 2022 году товарооборот между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией увеличился на 37% и достиг $3,4 млрд. В первом полугодии 2023 года товарооборот увеличился на 17,4%. Однако рост товарооборота между странами Центральной Азии и PФ нельзя объяснить результатом обхода санкционного режима против Москвы. В связи с этим необходимо констатировать, что Кыргызстан и раньше был центром торговли – это наиболее удобный сухопутный коридор для доставки китайских товаров на рынки СНГ и Европы. Огромный экономический сектор сложился вокруг двух крупнейших рынков Центральной Азии – Кыргызской Дордои и Кара-Суу. Эта ситуация доставляет властям Кыргызстана настоящую головную боль, поскольку эти рынки действуют как государства в государстве.

Ввиду этой ситуации премьер-министр Кыргызстана А.Жапаров в марте 2023 года обвинил владельцев рынка в организации митингов против обязательного внедрения контрольно-кассовой техники и использования электронной накладной, которая должна была обеспечить прозрачность предпринимателей и поставить заслон контрабанде. Однако в декабре 2023 года ситуация вновь обострилась. Для ее решения Президент Кыргызстана встретился с торговцами рынка Дордой.

Говоря о сути реформы, в том числе об обязательном использовании контрольно-кассовой техники, Президент отметил, «..главной целью нововведения является борьба с теневой экономикой. Например, объем товаров, поступающих к нам из Китая, составляет 14 миллиардов долларов. Но если говорить по нашей статистике, то эта сумма превращается в 4 миллиарда. Это означает, что существует теневая экономика. Они продают все оптом и не платят налоги. Только с внедрением контрольно-кассовой системы мы сможем узнать реальный поток товаров в нашей стране».

Таким образом, война на Украине, обнажившая проблемы теневой экономики, также обострила внутриполитические процессы в Кыргызстане. Это создало возможность преодолеть проблемы, создаваемые торговой мафией. Запад понимает, что все не так просто, как кажется со стороны. Это подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что США внимательно следят за соблюдением санкций. «Мы понимаем, что иногда нужно время, чтобы сделать это так, чтобы не навредить вашему бизнесу», — подчеркнул Блинкен.

США предупреждают своих партнеров в Центральной Азии о том, какие поставки выглядят подозрительно. Таким образом, нет фактов, указывающих на то, что государства региона обходят санкции. В случае фактов, сообщенных физическими лицами, они расследуются правоохранительными органами. В частности, в Кыргызстане ведется расследование в отношении компаний, возможно причастных к поставкам дронов в Россию.

В целом проблема реэкспорта решается в странах Центральной Азии на системном уровне. Казахстан также неоднократно заявлял, что не станет площадкой для обхода санкций. А ведь это один из ближайших экономических партнеров Москвы и ее союзник, участвующий во многих совместных интеграционных проектах от энергетического блока ОДКБ до Евразийского союза, сформировавшего единое экономическое пространство. Более того, Казахстан и Россия имеют самую протяженную границу в мире – 7,5 тысяч километров, что само по себе должно свидетельствовать о близости отношений.

Кроме того, Астана демонстрирует независимость в суждениях и очень быстро и правильно реагирует на различные геополитические ситуации, а успешно балансируя во взаимодействии со всеми крупными державами. B Казахстане это называют многовекторной политикой. Астана не вводит санкции против России, и это понятно, но и не позволяет себе стать площадкой для их обхода.

Аналогично кыргызской инициативе, электронная накладная была введена и Казахстаном с 1 апреля 2023 года. Введена обязательная регистрация электронных накладных во взаимной торговле со странами ЕАЭС. Это позволит отслеживать всю цепочку движения товаров в режиме реального времени.

Узбекистан заверил, что будет соблюдать санкции, когда речь идет о реэкспорте европейских товаров в Россию. Европейский Союз также выразил понимание по этому поводу. «Мы не требуем от Узбекистана соблюдения всего спектра санкций; это было бы очень сложно. Но мы определили очень небольшое количество — около 45 продуктов, которые особенно важны для российских военных усилий. И мы стремимся предотвратить реэкспорт этих товаров из третьих стран, таких как Узбекистан», – заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, который уже год ведет активные переговоры с Ташкентом.

В целом позиция государств Центральной Азии, особенно тех, которые тесно связаны с Россией, ясна и приемлема. Таджикистану и Кыргызстану будет сложно пережить разрыв с Россией. Миллионы трудовых мигрантов, в том числе нелегальных, продолжают ездить к северному соседу на заработки. Душанбе также зависит от военного потенциала Москвы, учитывая его близость к нестабильному Афганистану. Очевидно, что даже старые и проверенные временем партнеры относятся к нынешнему курсу России с некоторой осторожностью.

Учитывая эти и другие факторы, можно сделать вывод, что политические круги государств Центральной Азии крайне болезненно реагируют на санкционную политику. Но в то же время они относятся к этому с пониманием и не пытаются стать черным ходом для контрабанды. /// первоначально опубликовано London Post, 13 января 2024 г.