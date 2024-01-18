Заявление – Вакцины против COVID-19 спасли не менее 1,4 миллиона человеческих жизней в Европейском регионе

Заявление д-ра Hans Henri P. Kluge, Европейского регионального директора ВОЗ:

Доброе утро, добрый день!

От имени всех сотрудников Европейского регионального бюро ВОЗ я хочу поздравить всех вас с Новым годом!

Мы надеемся на здоровый и более мирный 2024 год.

И в этой связи я хотел бы начать с позитивных новостей.

Новое исследование, проведенное ЕРБ ВОЗ, показало, что благодаря безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19 в нашем Регионе были спасены не менее 1,4 миллиона человеческих жизней.

Без этих вакцин общее число умерших в Европейском регионе могло бы составить около четырех миллионов человек, а возможно, и больше.

Наш анализ данных из 34 стран также показал, что более 90% спасенных жизней приходятся на людей старше 60 лет.

В целом в период с декабря 2020 г., когда началось внедрение вакцин против COVID-19, по март 2023 г. эти вакцины снизили уровень смертности в Европейском регионе ВОЗ на 57%.

На самом деле одни только первые бустерные дозы вакцины спасли около 700 000 жизней.

Только вдумайтесь: сегодня в нашем Регионе 1,4 миллиона человек (большинство из которых – пожилые люди) могут продолжать наслаждаться жизнью со своими родными и близкими благодаря тому, что приняли важнейшее решение о прохождении вакцинации против COVID-19.

В этом сила вакцин. Имеющиеся доказательства неопровержимы.

Согласно рекомендациям ВОЗ, лица, подверженные наибольшему риску заражения COVID-19, должны проходить ревакцинацию через 6–12 месяцев после введения последней дозы. К ним относятся пожилые люди, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом и серьезными хроническими заболеваниями, а также медицинские работники первой линии.

Помимо COVID-19, в Европейском регионе наблюдается широкомасштабная циркуляция респираторных вирусов, таких как вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и вирус кори.

Если рассматривать ситуацию в Регионе в целом, то можно отметить, что показатели заболеваемости РСВ достигли пика перед Новым годом и теперь снижаются, показатели COVID-19 остаются повышенными, но также снижаются, а показатели заболеваемости гриппом в настоящее время быстро растут.

И хотя в этом нет ничего необычного, мы хотели бы обратить ваше внимание на несколько тенденций.

В настоящее время мы наблюдаем высокую интенсивность распространения гриппозной инфекции в нескольких странах Региона. Системы здравоохранения должны быть готовы к вероятному всплеску заболеваемости гриппом в ближайшие недели.

За последние две недели число случаев госпитализации больных гриппом в Регионе увеличилось на 58%, а число случаев госпитализации в отделения интенсивной терапии – на 21% по сравнению с предыдущими двумя неделями.

В период с ноября по декабрь число случаев заболевания гриппом выросло в четыре раза, при этом 38 стран в нашем Регионе сообщили о начале эпидемии сезонного гриппа.

Как и ожидалось, больше всего от тяжелого течения заболевания страдают люди старше 65 лет и самые маленькие пациенты.

Мы обеспокоены сообщениями о нагрузке на местные больницы и о переполненности отделений неотложной помощи из-за одновременной циркуляции нескольких респираторных вирусов.

Помимо вирусов COVID-19 и гриппа, РСВ и другие болезнетворные микроорганизмы, такие как микоплазма и вирус кори, стали причиной увеличения числа случаев госпитализации среди детей.

Кроме того, хотя уровень заболеваемости COVID-19 в нашем Регионе в целом снижается, ситуация может быстро измениться.

Новый, вызывающий интерес вариант SARS-CoV-2, известный как JN.1, быстро вытесняет другие известные варианты.

В настоящее время это самый распространенный вариант, о котором сообщают во всем мире, и преобладающий вариант, циркулирующий в нашем Регионе, на который приходится 79% секвенированных вариантов вируса.

Хотя в настоящее время нет никаких доказательств того, что вариант JN.1 приводит к более тяжелому течению заболевания, непредсказуемая природа этого вируса показывает, насколько странам важно и далее отслеживать любые новые варианты.

Многие страны сократили или вообще прекратили представление в ВОЗ данных о COVID-19. Я не могу не подчеркнуть, насколько важен постоянный эпиднадзор за вирусом, вызывающим COVID-19, наряду с другими циркулирующими респираторными вирусами.

На прошлой неделе 13 стран в нашем Регионе не представили никаких данных о респираторных вирусах. Эпиднадзор остается нашей первой линией обороны для отслеживания непредсказуемых респираторных патогенов, будь то мутации или новые вирусы.

COVID-19 останется с нами надолго.

Годы пандемии многому нас научили, и не в последнюю очередь тому, что защита себя и окружающих от респираторных инфекций – это наша новая норма жизни.

Мы знаем, как обезопасить себя и других, будь то COVID-19 или другие респираторные инфекции.

Никто не знает о рисках для вашего здоровья больше, чем вы сами.

Теперь нам нужно применить эти знания в нужное время и в нужном месте.

Это значит, что мы должны каждый раз оценивать степень риска для себя и для окружающих и затем применять наиболее действенные меры защиты, чтобы снизить вероятность заражения респираторными инфекциями или вероятность их дальнейшего распространения.

Диапазон этих мер широк – от нахождения дома во время болезни, соблюдения правил гигиены рук и кашлевого этикета и адекватного проветривания и вентиляции помещений до ношения масок в определенных ситуациях, например во время посещения больниц или людных мест. В этом контексте мы все должны принимать самостоятельные решения относительно мер, которые мы применяем для защиты себя и окружающих, основываясь на индивидуальной оценке риска.

Важно отметить, что по мере того, как мы учимся жить с COVID-19 и другими респираторными инфекциями, уязвимым группам населения крайне важно продолжать делать прививки от COVID-19 и гриппа в соответствии с имеющимися рекомендациями.

Сейчас, когда мы оставляем позади трудный 2023 год и с надеждой смотрим в год 2024, я глубоко обеспокоен тем, что здравоохранение постепенно исчезает из политической повестки дня и что мы не в состоянии решить проблему “бомбы замедленного действия”, связанной с нехваткой медицинских и медико-социальных кадров.

Каждый раз, когда нагрузка на наши системы здравоохранения усиливается, это служит нам напоминанием о том, что мы можем оказаться не готовыми к чему-то необычному, например к появлению нового варианта COVID-19, вызывающего более тяжелую форму заболевания, или к появлению ранее неизвестного патогена.

В заключение я призываю всех с благодарностью, терпением и солидарностью относиться к нашим самоотверженным медицинским работникам, которые делают все возможное в весьма непростой обстановке.

Я прошу политиков и руководителей здравоохранения оказать ощутимую поддержку медицинским работникам – не на словах, а на деле.