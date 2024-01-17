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Товарооборот между Узбекистаном и ЕС вырос на 30% в 2023 году

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В 2023 году объем взаимной торговли между Узбекистаном и странами ЕС увеличился на 30 %, сообщила пресс-служба Президента Узбекистана в пресс-релизе, посвященном встрече Президента Шавката Мирзиёева с делегацией ЕС во главе с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом.

Ведущие европейские компании реализуют крупные инвестиционные проекты в высокотехнологичных отраслях экономики Узбекистана. Помимо того, продлен срок действия торговых преференций ЕС для Узбекистана, говорится в сообщении.

На встрече шла речь о реализации совместной «дорожной карты» по углублению связей между ЕС и Центральной Азии. Сообщалось о том, что Ташкент ведет работу по организации первого саммита «Центральная Азия – ЕС» в Узбекистане.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам, в частности по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. ///nCa, 17 января 2024 г.

 

 

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