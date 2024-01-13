Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун встретился с послами пяти стран Центральной Азии

11 января 2024 года заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун провел общую встречу с послами пяти стран Центральной Азии в Китае.

В ходе беседы Сунь Вэйдун отметил, что пять стран Центральной Азии являются близкими соседями Китая и всесторонними стратегическими партнерами.

В течение последнего десятилетия Председатель Си Цзиньпин поддерживал тесные контакты с главами государств центральноазиатских стран, обеспечивая руководство развитием двусторонних отношений и направляя сотрудничество в различных областях на достижение плодотворных результатов.

В прошлом году был успешно проведен первый саммит Китай – Центральная Азия, который стал важной вехой и вывел двусторонние отношения в новую эру.

Китай готов сотрудничать со странами Центральной Азии, руководствуясь дипломатией глав государств, для углубления политического взаимодоверия, качественного продвижения сотрудничества “Один пояс – один путь”, совершенствования механизмов взаимодействия Китай-Центральная Азия, вывода сотрудничества Китая с Центральной Азией на новый уровень и создания эффективной еще более тесного взаимосвязанного китайско-центральноазиатского сообщество с общим будущим, отметил Сунь Вэйдун.

Послы пяти центральноазиатских стран в Китае высоко оценили достижения в развитии отношений между Центральной Азией и Китаем, заявив, что они продолжат тесное сотрудничество с КНР.

В ходе встречи была выражена твердая взаимная поддержка по вопросам, касающимся соответствующих ключевых интересов стран, а также в отношении полной реализации итогов Китайско-центральноазиатского саммита, продвижения создания китайско-центральноазиатских механизмов и расширения всестороннего сотрудничества во всех областях на благо народов региона.

Сунь Вэйдун также провел обмен мнениями со всеми сторонами по вопросам, представляющим взаимный интерес. ///МИД Китая, 12 января 2024 г.