Календарь выставок и конференций в Туркменистане в 2024 году

|
|Название выставки
|Дата
|Контакты – Торгово-Промышленная Палата Туркменистана
|
1
|
Выставка в честь 16-летия образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана
|17.03.2024 – 19.03.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|
2
|
Выставка торгового комплекса Туркменистана
|03.04.2024 – 05.04.2024
|Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|3
|
Международная выставка современных пищевых технологий «Агро-Пак Туркменистан» и «Turkmen Food»
|15.05.2024 – 17.05.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|
4
|
XXIII международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад».
|24.05.2024 – 25.05.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|5
|Инвестиционный форум и выставка «Turkmenistan is open»
|13.06.2024 – 16.06.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|
6
|
Выставка экономических достижений Туркменистана в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана
|19.09.2024 – 21.09.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|
7
|Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».
|10.10.2024 – 12.10.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|
8
|IV заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи»
|10.2024
|Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|9
|Международная конференция и международная выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2024»
|23.10.2024 – 25.10.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|
10
|Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2024»
|14.11.2024 – 16.11.2024
|Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|11
|Конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2024».
|16.11.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|
12
|Международный форум и выставка по привлечению высоких технологий и инноваций в экономику Туркменистана
|04.09.2024 -06.09.2024
|Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|13
|IV Международный фестиваль «Театральное искусство эпохи счастья»
|14.11.2024 – 16.11.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|
14
|Международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2024»
|26.11.2024 – 27.11.2024
|Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
|15
|Выставка экспортных товаров Турецкой Республики
|04.12.2024 – 06.12.2024
|
Тел: (+99312) 39 89 81 (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm 3@cci.gov.tm
///Торгово-промышленная палата Туркменистана