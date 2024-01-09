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Календарь выставок и конференций в Туркменистане в 2024 году

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 Название выставки Дата Контакты  – Торгово-Промышленная Палата Туркменистана

1

Выставка в честь 16-летия образования Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и конференция членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана

 17.03.2024 – 19.03.2024

 

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm

2

Выставка торгового комплекса Туркменистана

 03.04.2024 – 05.04.2024

 

 Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm
    3

Международная выставка современных пищевых технологий «Агро-Пак Туркменистан» и «Turkmen Food»

 15.05.2024 – 17.05.2024

 

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm

4

XXIII международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад».

 24.05.2024 – 25.05.2024

 

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm
5 Инвестиционный форум и выставка «Turkmenistan is open»

 

 13.06.2024 – 16.06.2024

 

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm

6

Выставка экономических достижений Туркменистана в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана

 19.09.2024 – 21.09.2024

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm

7

 Международная выставка и научная конференция «Здравоохранение, образование и спорт в Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

 

 

 10.10.2024 – 12.10.2024

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm

8

 IV заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи»

 

 10.2024

 

 Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm
9 Международная конференция и международная выставка «Нефть и газ Туркменистана – 2024»

 

 23.10.2024 – 25.10.2024

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm

10

 Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещания «Туркментел-2024»

 

 14.11.2024 – 16.11.2024 Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm
11 Конкурс инновационных проектов «Цифровое решение – 2024».

 

 16.11.2024

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm

12

 Международный форум и выставка по привлечению высоких технологий и инноваций в экономику Туркменистана

 

 04.09.2024 -06.09.2024 Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm
13 IV Международный фестиваль «Театральное искусство эпохи счастья»

 

 14.11.2024 – 16.11.2024

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm

14

 Международная конференция и выставка «Международные транспортные коридоры: взаимосвязь и развитие-2024»

 

 26.11.2024 – 27.11.2024 Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm
15 Выставка экспортных товаров Турецкой Республики

 

 04.12.2024 – 06.12.2024

Тел: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969

Email: info@cci.gov.tm    3@cci.gov.tm

///Торгово-промышленная палата Туркменистана

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