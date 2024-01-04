Туркменские медики апробировали инновационный учебный инструмент виртуальной реальности по санитарной инспекции судов, разработанный ВОЗ

Новое цифровое решение Всемирной Организации Здравоохранения по санитарной инспекции судов было впервые протестировано участниками 4-дневного тренинга в Стамбуле, в числе которых присутствовали также медицинские работники из Туркменистана.

Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное воздействие на морской сектор, доказав критическую важность поддержания потенциала общественного здравоохранения в портах. В период пандемии доступ в порты, которые инспектировали суда и выдавали судовые санитарные сертификаты, был серьезно ограничен. Поскольку порты возобновили свою деятельность, потребность в подготовленных медицинских работниках портов была определена в качестве приоритета для многих стран.

Чтобы удовлетворить эту потребность, 27-30 ноября Европейское Региональное Бюро ВОЗ организовало комплексный 4-дневный тренинг в Стамбуле, для группы из 13 специалистов из Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, представляющих медицинских работников портов и национальные координационные центры по международным медико-санитарным правилам (ММСП, 2005).

В рамках этого тренинга участники протестировали новый инструмент виртуальной реальности (VR), разработанный ВОЗ и представленный впервые. При помощи очков VR обучающиеся смогли оказаться в реалистичных условиях технических зон судна, чтобы обеспечить тщательный санитарный контроль. Во время проверок в виртуальной реальности санитарные работники порта могут выявлять и регистрировать все свидетельства загрязнения или инфекции и других рисков для здоровья человека в различных зонах, помещениях или системах судна – на палубах, в машинных отделениях, каютах, обеденных зонах, раздевалках, трюмах, судовых госпиталях. Всего, виртуально было воссоздано более 20 зон.

Виртуальные симуляции дают слушателям опыт, похожий на реальный. С помощью специальных аксессуаров и ручных контроллеров они могут перемещаться по судну виртуальной реальности, что дает дополнительное преимущество в виде возможности обучать портовых инспекторов и других специалистов, работающих в портах удаленно. Моделирование помогает им научиться проводить комплексную сквозную санитарную инспекцию всего судна, в том числе проводить работу по оценке рисков и взаимодействовать с капитаном и экипажем.

В ВОЗ уверены, что инструмент виртуальной реальности позволит повысить стандарты обучения в области санитарной инспекции судов. Этот инструмент принесет пользу более чем 230 портам в Европейском регионе ВОЗ и 41 государству-участнику ММСП, которые имеют уполномоченные порты для выдачи судовых санитарных сертификатов.

Инструмент виртуальной реальности для обучения был разработан отделом учебных решений и тренингов Лионского отделения ВОЗ во Франции при техническом руководстве Отдела пограничного здравоохранения и массовых мероприятий штаб-квартиры ВОЗ в Женеве.

4-дневный тренинг в Стамбуле был частью серии мероприятий по наращиванию потенциала в аэропортах, портах и наземных пунктах пропуска, проводимых при поддержке ЕРБ ВОЗ в целях улучшения санитарной охраны границ в регионе. Он был организован при поддержке руководства Главного управления здравоохранения по границам и побережьям Турции, которое организовало тренинг и обеспечило доступ ко всем учебным заведениям, включая круизный лайнер в Галатапорте Стамбула. Программа тренинга включала виртуальное моделирование, учебные мероприятия и посещение судов и портов. ///nCa, 4 января 2024 г. (на основе пресс-релиза ВОЗ)