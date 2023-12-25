ЮНИСЕФ в Туркменистане: достижения 2023 года

В преддверии Нового года представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Файязи поздравил Правительство Туркменистана, его руководство, народ и особенно детей с этим радостным праздником.

В своем обращении, опубликованном в газете «Нейтральный Туркменистан» г-н Файязи отметил, что поворот календаря знаменует собой не только ход времени, но и возможность возобновить надежду, сострадание и приверженность созданию светлого будущего для всех детей.

«На пороге нового года давайте вспомним наши достижения и посмотрим на возможности, которые ждут нас впереди», – отметил он.

Достижения ЮНИСЕФ в Туркменистане в 2023 году:

Запуск туркменского цифрового голосового синтезатора речи, который позволит людям с нарушениями зрения впервые получать доступ к текстам на туркменском языке.

Включение тем «Адаптация к изменению климата» в начальное и среднее образование по всей стране в целях расширения знаний и навыков школьников и подростков по вопросам изменения климата, защиты окружающей среды и снижения риска стихийных бедствий.

Начало процесса седьмого раунда кластерного исследования по множественным показателям (MICS7) в партнерстве с национальными и международными партнерами. MICS является важным источником данных о женщинах и детях в Туркменистане. Сотрудники Госкомстата Туркменистана посетят избранную выборку семей для сбора информации о жизни и положении детей и семей. Результаты этого опроса помогут ЮНИСЕФ разработать программы, которые лучше соответствуют реальным потребностям женщин и детей в Туркменистане в течение следующего года и в последующий период.

Г-н Файязи выразил глубокую благодарность Правительству Туркменистана и другим партнерам за постоянный вклад в миссию ЮНИСЕФ. Он подчеркнул: «Вместе мы сможем построить будущее, в котором ни один ребёнок не будет забыт». ///nCa, 25 декабря 2023 г.