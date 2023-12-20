Россия нацелена на укрепление партнерства, союзничества и добрососедства с Центральной Азии

Россия видит главную задачу в том, чтобы проводить сбалансированную политику, нацеленную на укрепление партнерства, союзничества и добрососедства, на сохранение своей роли, как ключевого партнера государств Центральной Азии. Об этом заявил заместитель иностранных дел РФ Михаил Галузин на совещании в Совете Федерации на тему «Геополитическое значение региона Центральной Азии в современной системе международных отношений. Экономические и гуманитарные аспекты внешней политики Российской Федерации в Центральной Азии».

По словам Михаила Галузина, в активе отношений России и стран Центральной Азии – традиционно глубокие экономические связи, история общей государственности, единое языковое пространство, культурная близость.

Григорий Карасин, Председатель Комитета СФ по международным делам, отметил, что приоритетами взаимодействия в формате «Центральная Азия плюс Россия» относится многоплановое сотрудничество во всех областях – безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения, гуманитарных связей.

«Парламентарии также уделяют большое внимание укреплению отношений с партнерами из стран Центральной Азии», — заявил он.

Парламентарий напомнил о состоявшемся в прошлом году в Ашхабаде первом Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России, в котором приняла участие делегация Совета Федерации.

«Форум показал востребованность прямого диалога парламентариев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России по наиболее актуальным проблемам среднеазиатского региона», – подчеркнул Карасин.

В совещании приняли участие представители министерства экономического развития, министерства промышленности и торговли, министерства науки и высшего образования, министерства просвещения России, а также эксперты ведущих научных институтов и исследовательских центров. ///nCa, 20 декабря 2023 г.