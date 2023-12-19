В Туркменистане продолжается внедрение единого окна экспортно-импортных операций

Государственная таможенная служба Туркменистана провела очередное заседание комиссии по координации работы системы «Единое окно для экспортно-импортных операций».

В работе встречи, помимо сотрудников таможенной службы, приняли участие представители министерств, ведомств и общественных объединений.

В рамках заседания были проведены мероприятия, связанные с запуском системы «Единого окна для экспортно-импортных операций», а также прозвучали выступления министерств и ведомственных управлений, входящих в состав группы.

Благодаря недавно запущенной системе «Одно окно» стало возможным управлять таможенными процедурами при экспорте и импорте товаров во внешней торговле страны через цифровую систему, сократить бумажные документы, повысить качество и сэкономить время обслуживания граждан.

Проектный документ «Единое окно для экспортно-импортных операций» в Туркменистане на 2021–2023 годы был подписан в декабре 2020 года между ПРООН, ЮНКТАД и Государственной таможенной службой Туркменистана (ГТСТ). Создание «Единого окна» во всех сферах экономики также предусмотрено «Концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы».

Данный проект объединяет через цифровую систему службы, связанные с экспортно-импортными операциями, 16 министерств и ведомственных управлений, участвующих во внешнеэкономической деятельности страны.

За январь-ноябрь 2023 года внешнеторговый оборот Туркменистана вырос на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ///nCa, 19 декабря 2023 г.