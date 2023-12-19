Следуя курсом развития туркмено-афганского конструктивного сотрудничества – Комментарий TDH

Как известно, в ходе состоявшегося 10 ноября заседания Кабинета Министров Президент Сердар Бердымухамедов поручил соответствующим руководителям продолжить строительство линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП). В целях обсуждения нынешнего состояния реализации этого проекта, а также проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), расширения железнодорожной инфраструктуры соседней страны туркменская делегация по поручению главы государства совершила на днях рабочую поездку в Афганистан, провинцию Герат.

На встрече с министром иностранных дел Амиром Ханом Моттаки, министром горнорудной промышленности Шахабутдином Делаваром и с министром промышленности и торговли Нуретдином Азизи был рассмотрен ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

В частности, стороны обсудили ход реализации вышеназванных важных проектов. При этом министры иностранных дел и члены делегаций обоих государств посетили энергетические и транспортные объекты, строительство которых осуществляется туркменскими и афганскими компаниями.

В этих значимых проектах находит своё конкретное отражение созидательная внешнеполитическая стратегия независимой нейтральной Отчизны, последовательно реализуемая Президентом Сердаром Бердымухамедовым, в том числе касательно крупных инфраструктурных проектов, призванных способствовать упрочению мира и стабильности, развитию отношений дружбы, добрососедства и широкого плодотворного сотрудничества в региональном и глобальном измерении.

Особо масштабно этой благородной идее отвечает исключительно выгодный с точки зрения решения важных экономических и социальных задач проект ТАПИ, который с полным правом также можно назвать беспрецедентным в контексте объединения доброй политической воли всех стран – его участниц, реальным вкладом в формирование современной архитектуры энергобезопасности как неотъемлемого фактора всеобщего устойчивого развития.

Вместе с тем данный проект – очередной действенный шаг в реализации энергетической стратегии Туркменистана, ключевыми аспектами которой являются комплексная модернизация национального ТЭК, наращивание его потенциала с расчётом на перспективу, создание диверсифицированной системы транспортировки энергоносителей на мировые рынки при обеспечении баланса интересов производителей, транзитёров и потребителей.

Выступая с позиций равноправного взаимовыгодного сотрудничества, Туркменистан, наряду с сохранением установившихся традиционных связей в этой стратегической сфере, систематически расширяет географию прямого энергодиалога с зарубежными партнёрами, налаживая тесные контакты с крупными нефтегазовыми компаниями, авторитетными финансовыми структурами мира.

Общепризнанный, в том числе ведущими международными экспертами, факт наличия в недрах туркменской земли колоссальных запасов «голубого топлива» позволяет нашей стране гарантированно обеспечивать долгосрочные поставки природного газа по любым направлениям, спрос на который на мировых рынках неизменно высок.

Примечательно, что вдоль строящейся трассы газопровода ТАПИ также прокладывается линия электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП). Помимо энергоснабжения всех инфраструктурных объектов данной магистрали, будущая ЛЭП даст возможность экспорта электроэнергии в Пакистан и другие страны Южной Азии транзитом через Афганистан.

Конструктивная позиция Туркменистана и относительно расширения железнодорожной инфраструктуры соседней страны – ещё одно наглядное свидетельство добрососедских туркмено-афганских отношений, действенного вклада в мирное развитие Афганистана, восстановление его социально-экономической инфраструктуры, интеграцию этого государства в современную систему региональных и мирохозяйственных связей. /// Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH), 18 декабря 2023 г.