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Министр иностранных дел Туркменистана посетил Афганистан

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16-17 декабря 2023 года делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым совершила рабочую поездку в Афганистан, провинцию Герат, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки, министром горнорудной промышленности Шахабутдин Делаваром и с министром промышленности и торговли Нуретдином Азизи был рассмотрен ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

В частности, стороны обсудили нынешнее состояние реализации следующих проектов:
• Проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ)
• Проект высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП)
• Проект расширения железнодорожной инфраструктуры Афганистана.

При этом министры иностранных дел и члены делегации обоих государств посетили энергетические и транспортные объекты, строительство которых осуществляется туркменскими и афганскими компаниями.///nCa, 17 декабря 2023 г.

 

 

 

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