Министр иностранных дел Туркменистана посетил Афганистан



16-17 декабря 2023 года делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым совершила рабочую поездку в Афганистан, провинцию Герат, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки, министром горнорудной промышленности Шахабутдин Делаваром и с министром промышленности и торговли Нуретдином Азизи был рассмотрен ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

В частности, стороны обсудили нынешнее состояние реализации следующих проектов:

• Проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ)

• Проект высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП)

• Проект расширения железнодорожной инфраструктуры Афганистана.

При этом министры иностранных дел и члены делегации обоих государств посетили энергетические и транспортные объекты, строительство которых осуществляется туркменскими и афганскими компаниями.///nCa, 17 декабря 2023 г.