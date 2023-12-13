На востоке Туркменистана открылся частный завод по производству строительных смесей

В городе Достлук Лебапского велаята Туркменистана ввели в эксплуатацию новое предприятие по производству сухих строительных смесей, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Завод принадлежит Хозяйственному обществу «Аk bulut», и его производственная мощность составляет 50 000 тонн продукции в год. Это гипс и два вида шпаклевки. В скором времени здесь планируется также наладить выпуск гипсокартона. Объём его производства достигнет 4 млн. кв.метров в год.

В качестве сырья планируется использовать местные материалы, в том числе сырье из Койтендагского рудникового управления, что, естественно, благотворно сказывается на себестоимости продукции.

Площадь завода составляет 5 га. Он оснащён оборудованием, произведённым в Китае, Германии и Турции.

Компания «Аk bulut», которая была учреждена в 2015 году, выпускает различные виды строительных материалов, в том числе подвесные потолки, акустические и алюминиевые подвесные потолки, а также гипсовые потолки с виниловым покрытием. Все детали, необходимые для их монтажа, тоже производятся на предприятии.

В настоящее время производственные мощности компании достигли 4 млн. квадратных метров подвесных потолков. Кроме того, в год выпускается до 7 000 тонн оцинкованных металлических профилей.

Строительные материалы от «Ak Bulut» использовались при строительстве объектов первой очереди умного города Аркадаг.

Продукция компании соответствует требованиям качества и экологическим стандартам. В 2021 году ХО получило сертификаты соответствия требованиям ISO.

Помимо насыщения внутреннего рынка и выполнения задач по импортозамещению, «Ak Bulut» налаживает связи с зарубежными партнерами. А с вводом в строй нового завода в восточном регионе Туркменистана, экспортный потенциал производителя только повысился.

Сейчас продукция ХО «Ak Bulut» экспортируется в Азербайджан и Кыргызстан. В планах – налаживание экспорта в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. В апреле этого года представители компании также встретились с руководством немецкой компании «Grenzebach Maschinenbau GmbH» и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. ///nCa, 13 декабря 2023 г. (Фото: Salam News)