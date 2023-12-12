Президент Сердар Бердымухамедов обозначил приоритеты внешней политики Туркменистана

В ходе расширенного заседания Кабинета министров в понедельник, 11 декабря, Президент Сердар Бердымухамедов выступил перед дипломатическим корпусом страны, обозначив приоритеты внешней политики страны и сотрудничества с международными организациями.

Ключевые заявления:

Туркменистан предпринимает необходимые усилия для реализации Целей устойчивого развития. Особое значение придаётся партнёрству в таких направлениях, как энергобезопасность, устойчивая транспортная система, изменение климата и др.

Необходимо активизировать политико-дипломатическое обеспечение инициативы Туркменистана об учреждении Регионального центра Организации Объединённых Наций по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Министерство иностранных дел приступит на двусторонней и многосторонней основе к работе по созданию инициативной группы ООН с целью подготовки Стратегии глобальной безопасности.

Туркменистан и в дальнейшем будет развивать узы дружбы и братства со странами Центральной Азии.

Туркменистан последовательно укрепляет политические и торгово-экономические контакты с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Туркменистаном был предложен проект формирования транспортного коридора из Китая через территорию Центральной Азии к туркменскому побережью Каспия, а также в Иран, на Ближний и Средний Восток.

Туркменистан связывает имеющиеся большие планы и программы с государствами Европы в области энергетики, транспорта, технологий и ряде других сфер, которым следует придать конкретное наполнение.

Давними и важными партнёрами Туркменистана являются страны Среднего Востока.

В последние годы Туркменистан значительно расширил отношения со странами Арабского мира.

Туркменистан и впредь будет развивать взаимодействие с государствами Северной и Южной Америки, Африканского континента.

Уважаемые участники заседания!

Уважаемые послы, консулы!

По традиции в преддверии Нового года мы встречаемся для подведения некоторых итогов во внешнеполитической сфере, определения задач на перспективу. При осуществлении этой деятельности мы руководствуемся правовым статусом постоянного нейтралитета независимого государства и обозначенными в Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2022–2028 годы задачами.

2023 год для нашей Отчизны во внешней политике был успешным. В течение нынешнего года наша страна проводила последовательную работу по обеспечению всеобщего мира, стабильности и безопасности, развитию международного экономического и торгового сотрудничества, наращиванию отношений с государствами мира в области культуры, научно-образовательной сфере и по линии спорта. Расширяется и обогащается содержание межпарламентского взаимодействия.

Туркменистан предпринимает необходимые усилия для реализации Целей устойчивого развития. Особое значение придаётся партнёрству в таких направлениях, как энергобезопасность, устойчивая транспортная система, изменение климата и др. Реализуемые нашей Отчизной меры находят широкую поддержку со стороны государств мира и авторитетных международных организаций.

Подтверждением тому служат единогласное принятие в текущем году по инициативе Туркменистана на Генеральной Ассамблее ООН Резолюций «Роль Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии» и «Всемирный день устойчивого транспорта», а также избрание нашего государства в состав четырёх международных структур.

В целях популяризации в мире историко-культурного наследия туркменского народа на эффективной и комплексной основе осуществляется сотрудничество с Организацией ООН по образованию, науке и культуре. В Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внесена номинация, представленная нашей страной, «Искусство ахалтекинского коневодства и традиции украшения коней».

Также в Список Всемирного наследия внесены предложенные на рассмотрение ЮНЕСКО Туркменистаном совместно с Республиками Узбекистан и Таджикистан многосторонние номинации «Великий Шёлковый путь: Заравшан–Каракумский коридор» и «Туранские пустыни умеренного пояса», выдвинутые вместе с Республиками Казахстан и Узбекистан.

По инициативе Героя-Аркадага город Ашхабад включён в Глобальную сеть креативных городов ЮНЕСКО в номинации «Дизайн».

Уважаемые участники заседания!

В настоящее время вопрос о предотвращении изменений климата обретает глобальный характер, в связи с чем необходима консолидация усилий всех государств мира в борьбе с его воздействием.

Важным событием стало участие Туркменистана в работе 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, прошедшей в городе Дубай Объединённых Арабских Эмиратов. На форуме наша страна объявила о присоединении к Глобальному метановому обязательству.

Это решение в перспективе определит взаимодействие Туркменистана с международными организациями, государствами-партнёрами и специализированными институтами, в связи с чем Межотраслевой комиссии страны по сокращению выбросов метана необходимо подготовить План работ по выполнению условий, вытекающих из Глобального метанового обязательства.

Необходимо активизировать политико-дипломатическое обеспечение инициативы Туркменистана об учреждении Регионального центра Организации Объединённых Наций по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Первый шаг в этом направлении сделан – 13 ноября текущего года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Программой ООН по окружающей среде для разработки региональных программ, направленных на внедрение в Туркменистане и государствах Центральной Азии технологий, связанных с изменением климата. Необходимо продолжить работу с ООН и странами-партнёрами для открытия в нашем государстве «Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии».

Уважаемые участники заседания!

Туркменистан ставит целью принимать активное участие в политико-дипломатических усилиях по обеспечению мира, устойчивости и безопасности. Ярким подтверждением тому служит предложение нашего нейтрального государства об обсуждении возможностей разработки Стратегии глобальной безопасности на основе принципов Организации Объединённых Наций и общепринятых норм международного права.

При этом должны учитываться актуальные реалии времени и тенденции мирового развития. В этой связи поручаю Министерству иностранных дел приступить на двусторонней и многосторонней основе к работе по созданию инициативной группы ООН с целью подготовки Стратегии глобальной безопасности.

Уважаемые участники заседания!

Необходимо последовательно и настойчиво продвигать глобальную инициативу Туркменистана «Диалог – гарантия мира». Время показало её выверенность и обоснованность. Вместе с тем это подтверждают направленные на утверждение диалога культур усилия Туркменистана в межгосударственных отношениях.

Наша страна будет и впредь осуществлять стратегическое сотрудничество с Организацией Объединённых Наций. Мы твёрдо следуем положениям Устава этой Организации и общепринятым международно-правовым нормам, в первую очередь будем проводить работу по утверждению и укреплению роли Сообщества Наций в развитии межгосударственного диалога.

Уважаемые участники заседания!

Стратегическая цель внешней политики нашей нейтральной Отчизны остается неизменной. Она состоит в обеспечении благоприятных международных условий для достижения внутреннего развития.

Туркменистан последовательно выступает за наращивание равноправных и взаимовыгодных отношений с государствами мира. В числе основных направлений внешней политики – поддержание связей с близкими соседними странами.

Наша Отчизна особое внимание будет уделять укреплению взаимодействия с государствами региона, прежде всего соседними. Мы и в дальнейшем будем развивать узы дружбы и братства со странами Центральной Азии. И здесь акцентирую ваше внимание на важности проведения необходимой работы для чёткого выполнения достигнутых значимых договорённостей и решений, принятых на Консультативных встречах глав центральноазиатских государств и на других форматах регионального взаимодействия.

В ходе проведённых в текущем году переговоров лидеры стран Центральной Азии подтвердили готовность консолидировать усилия как близкие партнёры в решении ключевых вопросов, которые заключаются в развитии региона, укреплении торгово-экономических и гуманитарных связей, противодействии экологическим вызовам.

Уважаемые участники заседания!

Следует проводить эффективную работу со странами-партнёрами для полной реализации достигнутых на Шестом Ашхабадском саммите прикаспийских государств соглашений и принять необходимые меры для претворения в жизнь совместных проектов в соответствии с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря.

Туркменистан последовательно укрепляет политические и торгово-экономические контакты с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В данной связи следует осуществлять соответствующую деятельность для выполнения стратегии «Великий Шёлковый путь», являющейся частью мультимодального транспортно-транзитного коридора из Азии в Европу.

Недавно на конференции высокого уровня в рамках Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» нашей страной был предложен проект формирования транспортного коридора из Китая через территорию Центральной Азии к туркменскому побережью Каспия, а также в Иран, на Ближний и Средний Восток. В данном контексте была поставлена задача – наладить с заинтересованными сторонами целенаправленный диалог для достижения договорённостей по этому проекту.

Наша страна связывает имеющиеся большие планы и программы с государствами Европы в области энергетики, транспорта, технологий и ряде других сфер, которым следует придать конкретное наполнение.

Давними и важными партнёрами Туркменистана являются страны Среднего Востока, с которыми нас объединяют не только исторические отношения, но хорошие возможности современного развития. В данном контексте особую значимость приобретает активизация ведущейся работы наших стран в рамках Организации экономического сотрудничества. В частности, необходимо дальнейшее тесное взаимодействие в экономической, энергетической, транспортной и коммуникационной сферах с государствами, входящими в эту Организацию.

В последние годы Туркменистан значительно расширил отношения со странами Арабского мира, которые нужно укреплять в рамках нового формата «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива».

Данные направления имеют большие перспективы, в связи с чем необходимо уделять внимание приоритетным аспектам этого сотрудничества.

Мы и впредь будем последовательно развивать взаимодействие с государствами Северной и Южной Америки, Африканского континента, включая политико-дипломатическое партнёрство в рамках Организации Объединённых Наций и других международных структур.

Это сотрудничество включает вопросы безопасности, в том числе продовольственной и экологической, обеспечения прав женщин, защиты законных прав и интересов развивающихся стран в международной торговле. Вместе с тем имеются большие возможности для наращивания и диверсификации отношений в экономическом секторе.

Не менее важно в международном сотрудничестве уделять особое внимание межпарламентским контактам. В последние годы Туркменистан инициировал проведение ряда крупных форумов с участием представителей парламента и выступил их организатором, и работа в данном направлении будет продолжена.

В этом контексте поручаю Министерству иностранных дел рассматривать межпарламентские связи в качестве особого вектора деятельности и совместно с Меджлисом Туркменистана подготовить план перспективных международных мероприятий.

Уважаемые участники заседания!

В ближайшем будущем предстоит выполнить большой объём работы. Твёрдо уверен в том, что дипломатическим корпусом страны будет осуществляться масштабная деятельность во имя защиты интересов независимой нейтральной Отчизны.

///nCa, 12 декабря 2023 г.