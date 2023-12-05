На приграничных таможенных постах Туркменистана установлены пятиязычные информационные мониторы

На приграничных таможенных постах Туркменистана установлены инфокиоски с большими мониторами, где представлена информация о правилах таможенного оформления товаров, сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

Интерактивные справочные терминалы на туркменском, русском, английском, турецком языках и фарси содержат исчерпывающую информацию о размерах таможенных платежей и сборов, а также о других таможенных процедурах.

Мониторы с многоязычным интерфейсом были установлены для удобства иностранных водителей, участвующих в международных перевозках.

Инфокиоски произведены крупнейшей туркменской компанией по выпуску электротехнической и электронной продукции ХО «Aýdyň gijeler». ///nCa, 5 декабря 2023 г.