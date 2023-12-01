В Ашхабаде и Туркменбаши состоится Фестиваль японских фильмов

Фестиваль японских фильмов, целью которого является помочь туркменистанцам лучше понять Японию, в этом году будет проводится уже седьмой раз, сообщает Посольство Японии в Туркменистане.

В этом году он начнется в пятницу, 15 декабря, в кинотеатре «Ашхабад». Планируется грандиозное мероприятие, в том числе в городе Туркменбаши 23 декабря, где фильмы будут показаны впервые.

Три фильма будут бесплатно показаны в г. Ашхабаде, два – в г. Туркменбаши. Среди них есть фильм, которым родители и дети смогут насладиться вместе.

Фильмы фестиваля

«Небесный ресторан» – это история, действие которой происходит на Хоккайдо на севере Японии, передает страсть людей, делающих ставку на вкусную японскую еду.

«Только кошка знает» – очень эмоциональное изображение японской семьи через пожилую пару.

«Сборник анимации режиссёра Такеси Ясиро» – это замечательный четырехсерийный анимационный фильм, которым родители и дети смогут насладиться вместе.///nCa, 1 декабря 2023 г.