Президент Сердар Бердымухамедов и исполнительный директор ЮНЕП обсудили международные климатические инициативы Туркменистана

1 декабря 2023 года, в Дубаи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов «на полях» Конференции COP28 провёл встречу с Исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заместителем Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Ингер Андерсен, передает TDH.

Тепло поприветствовав друг друга, глава государства и Исполнительный директор ЮНЕП выразили удовлетворение возможностью обсудить актуальные вопросы сотрудничества в природоохранной сфере, которым мировое сообщество уделяет пристальное внимание. При этом была подтверждена готовность Туркменистана и ЮНЕП к дальнейшему укреплению традиционного плодотворного взаимодействия.

Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, Туркменистан определяет изменение климата как неотъемлемый фактор, влияющий на устойчивое развитие.

“Наша страна активно поддержала Парижское соглашение по климату, ратифицировав его в октябре 2016 года. В соответствии с принятыми Туркменистаном обязательствами в сентябре 2019 года утверждена новая редакция Национальной стратегии по изменению климата”, – сказал глава государства.

ЮНЕП содействует подготовке Четвертого Национального сообщения Туркменистана по изменению климата

В мае 2022 года был утверждён Определяемый на национальном уровне вклад (NDC) Туркменистана в рамках выполнения обязательств по Парижскому соглашению, который официально представлен в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). В настоящее время при поддержке ЮНЕП также ведётся активная подготовка Четвертого Национального сообщения Туркменистана по изменению климата по РКИК ООН.

Подчёркивалось, что решение экологических проблем предполагает необходимость объединения усилий на глобальном, региональном и национальном уровнях, многостороннего сотрудничества и координации действий каждого из государств с ООН.

Исходя из этого, Туркменистан предлагает создать Региональный Центр по климатическим технологиям для стран Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде. В этом контексте была выражена надежда, что подписанный Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и ЮНЕП Меморандум о взаимопонимании станет основой для совместной деятельности в данном направлении.

Сокращение выбросов метана

В продолжение встречи актуальной темой международной повестки дня в сфере изменения климата было названо взаимодействие по вопросу сокращения выбросов метана в атмосферу.

На сегодняшней Конференции COP28 Туркменистан заявил о присоединении к GMP.

Вместе с тем, Туркменистан намерен продолжить сотрудничество с международными организациями и государствами-партнёрами в рамках существующих проектов и программ, нацеленных на выполнение условий, вытекающих из Глобального метанового обязательства, заявил Президент Бердымухамедов.

Сотрудничество с ИМЕО

В настоящее время также осуществляется подготовка совместного проекта с Международной обсерваторией по выбросам метана (IMEO), в рамках которого планируется проведение серии соответствующих тренингов для туркменских специалистов, проведение совместных научных исследований, совершенствование национального профильного законодательства.

Аральская проблематика

В ходе встречи также была затронута аральская проблематика. Как известно, Туркменистан с 2017 по 2019 год председательствовал в Международном фонде спасения Арала (МФСА). За этот период была проделана большая работа. Впервые после долгого перерыва в августе 2018 года был проведён Саммит МФСА с участием глав всех государств Центральной Азии, который состоялся в Туркменистане.

По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН в 2018 и 2019 годах приняла Резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». Они стали основой для развития взаимодействия между МФСА и специализированными учреждениями, программами и фондами системы ООН, а также международными финансовыми институтами.

Кроме того, в период председательства Туркменистана в МФСА был подготовлен проект 4-й фазы Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Арала. Было также начато продвижение Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, призванной консолидировать усилия государств региона и мирового сообщества в борьбе с последствиями экологического кризиса Арала в современных условиях.

Отмечалось также, что 19 мая 2023 года Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приняла инициированную Туркменистаном Резолюцию, касающуюся вопроса создания вышеназванной Специальной программы Организации Объединённых Наций. В этом документе предлагается приступить к консультациям с соответствующими учреждениями ООН по определению оптимального формата и структуры данной Специальной программы.

Туркменистан надеется усилить партнёрство с ЮНЕП по конкретным проектам, связанным с адаптацией к изменению климата в Каспийском регионе

В сентябре текущего года на 78-й сессии Генассамблеи ООН Туркменистан внес предложение о создании «Каспийской экологической инициативы», которая призвана стать международной платформой для предметного взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды Каспия, сохранения его биологических ресурсов, решению ряда назревших экологических проблем.

В данном контексте Туркменистан надеется усилить партнёрство с ЮНЕП по конкретным проектам, связанным с адаптацией к изменению климата в Каспийском регионе, а также с разработкой концепции морского пространственного планирования туркменской части Каспия.

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Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде, заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций дала высокую оценку проводимой Туркменистаном работе в экологической сфере, его конструктивным инициативам и вкладу в решение приоритетных глобальных задач в данном направлении.

Выразив признательность за добрые слова, Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил г-жу Ингер Андерсен за поддержку тесного сотрудничества ЮНЕП с Туркменистаном.

В завершение встречи была вновь подтверждена приверженность Туркменистана и Программы ООН по окружающей среде дальнейшему эффективному партнёрству, отвечающему целям всеобщего благополучия и устойчивого развития. ///nCa, 1 декабря 2023 г.