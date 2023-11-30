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Медиафорум подвел итоги Ашхабадского Чемпионата мира по курашу

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В среду, 29 ноября в Ашхабаде, состоялся медиафорум, посвящённый итогам завершившегося накануне 14-го Чемпионата мира по борьбе кураш.

В мероприятии приняли участие руководители Международной ассоциации кураша (IKA), Африканского союза (АКИ) и Европейской конфедерации этого вида борьбы (EKC), Государственного комитета по физической культуре и спорта, Национального олимпийского комитета, Федерации кураша Туркменистана, Госкомитета страны по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, представители СМИ, сообщают официальные СМИ Туркменистана.

Открывая медиафорум, президент Международной ассоциации кураша (IKA) Хайдар Фарман заявил, что в ашхабадском Чемпионате мира по курашу 15 комплектов медалей оспаривал 181 спортсмен из 45 стран четырёх континентов. В конгрессе IKA, состоявшемся в дни проведения ЧМ-2023, приняли участие делегаты 53 государств из Азии, Африки, Европы, а также Южной и Северной Америки.

Сборная Туркменистана триумфально завершила чемпионат, завоевав 15 медалей в 15 весовых категориях, в том числе 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. 

С этими показателями туркменские борцы уступили в командном зачёте по количеству золотых наград только сборной Узбекистана, в активе которой 7 золотых и по 1 серебряной и бронзовой награде. 

На третьем месте в командном зачете – Казахстан. Казахстанские атлеты завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. 

Всего же на ашхабадском Чемпионате мира по курашу медалей удостоились атлеты 16 стран из 45. 

«Я уверен, что Туркменистан достигнет ещё больших результатов, – заявил, выступая на медиа­форуме генеральный секретарь Международной Ассоциации кураша Реза Нассири. – Туркменистан – страна, развивающая спорт и пропагандирующая здоровый образ жизни. Здесь везде можно увидеть спортивные комплексы, созданы великолепные условия, чтобы люди занимались спортом и вели здоровый образ жизни. И это прекрасно!».

Президент Международной ассоциации кураша, выразив глубокую признательность Президенту Туркменистана и Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Герою-Аркадагу за создание туркменской стороной максимально благоприятных условий для проведения этого турнира, а также за образцовую работу по развитию физкультуры и спорта, олимпийского движения, укрепления мира и взаимопонимания, передал им спортивную экипировку и соответствующие сертификаты. ///nCa, 30 ноября 2023 г. (Фото: TDH, IKA)

 

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