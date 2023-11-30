News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Казахстан и Туркменистан будут совместно развивать коридор из Китая в Иран

Казахстан и Туркменистан будут совместно развивать коридор из Китая в Иран

By

Казахстан и Туркменистан договорились о совместном развитии коридора «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран». Договоренность была достигнута в ходе первого заседания казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики, состоявшегося в Ашхабаде 26-27 ноября.

Сопредседателями заседания выступили вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев и заместитель генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Батыр Аннаев.

Как сообщает минтранс Казахстана, в рамках заседания были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере транспорта, транзита и логистики. Рабочая группа позитивно оценила проведенную совместную работу по формированию гибкой конкурентоспособной тарифной политики в сфере железнодорожного сообщения и договорились продолжить работу в этом направлении в последующем.

По итогам заседания подписаны протокол и меморандум о транспортной взаимосвязанности между Министерством транспорта Казахстана и Агентством по транспорту и коммуникациям при кабинете министров Туркменистана.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного и морского транспорта. В частности, в нем обозначены намерения по увеличению объемов перевозок по территориям двух стран, включая создание благоприятных тарифных условий, принятие совместных мер по гармонизации развития инфраструктуры и внедрению цифровых решений для взаимного обмена информацией.

Следует отметить, что железнодорожная линия Узень (Казахстан) – Гызылгая – Берекет – Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран) является важным звеном в транспортно-логистических схемах Евразии, которая обеспечивает грузов на Ближний Восток.

Также, договоренность о продолжении развития транспортного коридора «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран» путем повышения его привлекательности обозначена в Совместном заявлении Президента Сердара Бердымухамедова и Президента Касым-Жомарт Токаева, которое было принято в октябре прошлого года во время государственного визита главы Туркменистана в Астану.   ///nCa, 30 ноября 2023 г.

 

 

Related posts:

  1. Логистические компании Туркменистана, Казахстана и России будут совместно развивать коридор Север-Юг
  2. Россия, Кыргызстан и Узбекистан будут развивать транспортный коридор через Туркменистан
  3. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Иран и Турция обсуждают проект международного транспортного коридора
  4. Раиси и Токаев отметили важность железнодорожной трассы Казахстан-Туркменистан-Иран
  5. Узбекистан и Иран обсуждают мультимодальный коридор через Туркменистан
  6. Южный коридор, соединяющий Китай с Европой через Туркменистан, Иран и Турцию, обладает большим потенциалом, считает Генеральный секретарь IRU
  7. Грузопоток по железной дороге Казахстан-Иран-Туркменистан на фоне пандемии снизился, но не значительно
  8. Транспортный коридор ОЭС через Туркменистан укрепит связуемость между Азией и Европой
  9. Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Турция обсудят в Душанбе развитие мультимодального коридора ТУТИТ
  10. Иран и Туркменистан восстанавливают транзит в обычном режиме
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan