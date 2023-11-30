Казахстан и Туркменистан будут совместно развивать коридор из Китая в Иран

Казахстан и Туркменистан договорились о совместном развитии коридора «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран». Договоренность была достигнута в ходе первого заседания казахстанско-туркменской рабочей совместной группы по вопросам развития транспорта, транзита и логистики, состоявшегося в Ашхабаде 26-27 ноября.

Сопредседателями заседания выступили вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев и заместитель генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Батыр Аннаев.

Как сообщает минтранс Казахстана, в рамках заседания были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере транспорта, транзита и логистики. Рабочая группа позитивно оценила проведенную совместную работу по формированию гибкой конкурентоспособной тарифной политики в сфере железнодорожного сообщения и договорились продолжить работу в этом направлении в последующем.

По итогам заседания подписаны протокол и меморандум о транспортной взаимосвязанности между Министерством транспорта Казахстана и Агентством по транспорту и коммуникациям при кабинете министров Туркменистана.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в области железнодорожного и морского транспорта. В частности, в нем обозначены намерения по увеличению объемов перевозок по территориям двух стран, включая создание благоприятных тарифных условий, принятие совместных мер по гармонизации развития инфраструктуры и внедрению цифровых решений для взаимного обмена информацией.

Следует отметить, что железнодорожная линия Узень (Казахстан) – Гызылгая – Берекет – Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран) является важным звеном в транспортно-логистических схемах Евразии, которая обеспечивает грузов на Ближний Восток.

Также, договоренность о продолжении развития транспортного коридора «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран» путем повышения его привлекательности обозначена в Совместном заявлении Президента Сердара Бердымухамедова и Президента Касым-Жомарт Токаева, которое было принято в октябре прошлого года во время государственного визита главы Туркменистана в Астану. ///nCa, 30 ноября 2023 г.