Эксперты АБР предлагают пять шагов для устойчивого развития Среднего коридора и улучшения связуемости стран Кавказа и Центральной Азии с внешними рынками

Способность экономик Кавказа и Центральной Азии эффективно реагировать на внешние потрясения в решающей степени зависит от их сотрудничества в диверсификации торговых и транспортных маршрутов. Правильная политика и развитие Среднего коридора – ключ к успеху, считают эксперты АБР Евгений Жуков (Генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии АБР), Лязиза Сабырова (Региональный руководитель, региональное сотрудничество и интеграция, Департамент Центральной и Западной Азии) и Роман Могилевский (Старший экономист, Подразделение регионального сотрудничества и интеграции АБР, Департамент Центральной и Западной Азии).

Своей точкой зрения в отношении путей укрепления экономической устойчивости в странах Кавказа и Центральной Азии они поделились в статье, опубликованной портале «АБР Блог», представляющем собой форум мнений сотрудников АБР и других экспертов по развитию относительно задач, стоящих перед Азиатско-Тихоокеанским регионом.

За последние несколько лет страны Кавказа и Центральной Азии, в состав которых входят Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, испытали на себе последствия различных потрясений, включая пандемию COVID–19, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, и влияние геополитических конфликтов.

До настоящего момента экономики Кавказа и Центральной Азии демонстрировали замечательную устойчивость к этим потрясениям. В 2020-2022 годах в регионе наблюдался средний рост на 2,4%; а объем торговли товарами вырос в 2022 году на заметные 34% по сравнению с 2021 годом.

В 2022-2023 годах, когда возникли реальные риски для международного транзита, эти страны продемонстрировали сильный импульс к принятию практических шагов по диверсификации торговых потоков и транспортных и транзитных маршрутов.

Диверсификация торговли требует от этих стран наращивания производственных мощностей с улучшением связей с новыми потенциальными рынками. Это требует развития транспортных и транзитных маршрутов, соединяющих Кавказ и Центральную Азию с внешними рынками, гармонизации процедур и технических регламентов торговли товарами и услугами, координации использования водных и других природных ресурсов, совместного использования услуг человеческого капитала и других действий.

Взвесив все возможные направления, учитывая реалии на местах, один вариант представляется наиболее осуществимым и многообещающим — Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Средний коридор.

Средний коридор – это мультимодальный транспортный маршрут, пересекающий Евразию железнодорожным, автомобильным и морским транспортом из Китайской Народной Республики через Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ, Черное море или Турцию в Южную Европу и Ближний Восток. Первоначально рассматривавшийся как чисто транзитный маршрут для контейнерных грузов, соединяющий Китай с западными пунктами назначения, в наши дни Срединный коридор является ключевым транспортным и транзитным маршрутом, обслуживающим торговлю между странами Кавказа и Центральной Азии, а также с партнерами на Западе.

Эксперты отмечают, что Средний коридор уже обслуживает значительную часть внутрирегиональной торговли Кавказа и Центральной Азии, которая в настоящее время невелика (5,4% от общего товарооборота этих стран в 2022 году) и, следовательно, обладает большим потенциалом для диверсификации торговли региона.

Экономисты АБР указывают на препятствия, с которыми сталкивается средний коридор в реализации своего полного потенциала – это громоздкие пограничные и таможенные процедуры, логистические сложности из-за нерегулярного паромного сообщения и перегруженности портов.

По мнению специалистов АБР, для устойчивого развития Среднего коридора и других усилий по диверсификации торговли необходимы следующие действия:

Подготовить хорошо продуманную стратегию развития Среднего коридора, скоординированную между многочисленными заинтересованными сторонами

Снизить торговые издержки и внедрить экологически чистые решения за счет снижения нетарифных барьеров и развития инфраструктуры

Провести реформы, способствующие развитию предпринимательства и снижению производственных издержек, чтобы повысить способность быстро реагировать на возникающие рыночные возможности.

Диверсифицировать направления экспорта и источники импорта, что включает более активное участие в системе многосторонней торговли и вступление во Всемирную торговую организацию для стран, которые не присоединились к организации

Укрепить региональное сотрудничество для развития трансграничной инфраструктуры, логистики, людских ресурсов, систем обеспечения качества продукции и других целей.

Чтобы эффективно реагировать на внешние потрясения, экономики Кавказа и Центральной Азии должны объединиться в диверсификации своих торговых и транспортных маршрутов, причем развитие Срединного коридора является решающим шагом в этих коллективных усилиях.

///nCa, 30 ноября 2023 г. С оригинальной версией статьи можно ознакомиться здесь: https://blogs.adb.org/blog/five-steps-economic-resilience-caucasus-and-central-asia