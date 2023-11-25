В Ашхабаде прошёл медиа-форум, посвящённый XIV Чемпионату мира по курашу

25 ноября в конференц-зале отеля «Спорт» состоялся международный медиа-форум «Чемпионат мира по курашу – в мировых СМИ».

В работе форума приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, корреспонденты национальных и иностранных средств массовой информации, а также руководящий состав Международной ассоциации по курашу.

В рамках форума были освещены текущие организационно-протокольные вопросы. Особый акцент участников был уделён аспектам информационного обеспечения чемпионата.

Участники также обменялись мнениями по использованию информационных платформ для максимально широкого охвата зрительской аудитории и повышения интереса к курашу среди пользователей онлайн-ресурсов.

Медиа-форум подчеркнул роль СМИ в освещении и дальнейшей популяризации кураша на мировой арене.

В выступлениях отмечена значимость данного важного спортивного мероприятия в нашей стране, что является еще одним свидетельством признания со стороны международного спортивного сообщества роли Туркменистана, уделяющего особое внимание развитию физической культуры и спорта. Этот факт, прежде всего, обусловлен тем, что продвижение ценностей здорового образа жизни и расширение международного спортивного сотрудничества являются одним из приоритетов государственной политики Туркменистана. ///МИД Туркменистана, 25 ноября 2023 г.