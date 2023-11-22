Представительство ЕС в Туркменистане провело пресс-конференцию по случаю 30-летия дипотношений между Евросоюзом и Туркменистаном

22 ноября 2023 года на пресс-конференции, организованной представительством ЕС в Туркменистане и посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Европейским Союзом и Туркменистаном, были обсуждены достижения и перспективы двустороннего сотрудничества.

В мероприятии приняли участие посол Европейского Союза в Туркменистане Беата Пекса, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова, первый советник представительства Европейского союза в Туркменистане Рената Вробель, а также руководители и координаторы проектов, финансируемых ЕС в Туркменистане, представители средств массовой информации.

Выступая в качестве дискуссионной площадки, пресс-конференция способствовала обсуждению важнейших аспектов сотрудничества между ЕС и Туркменистаном.

Встреча предоставила СМИ возможность тщательно изучить и проанализировать ключевые вопросы, способствуя открытому диалогу и обмену мнениями для углубления понимания совместных инициатив. Целью мероприятия было подчеркнуть значимость и взаимную выгоду сотрудничества между Европейским Союзом и Туркменистаном.

Также встрече присутствовала хормейстер из Латвии г-жа Вита Тимермане, активно способствующая культурному диалогу с Туркменистаном в рамках проводимых Европейским Союзом Недель культуры. Ее участие подчеркнуло важность культурного обмена и сотрудничества между ЕС и Туркменистаном.

В своем вступительном слове г-жа Беата Пекса подчеркнула следующее: “За последние 30 лет наши страны преодолели сложный геополитический ландшафт, адаптируясь к меняющейся глобальной динамике. Несмотря ни на что, дипломатические отношения между Туркменистаном и ЕС оказались устойчивыми и динамичными. Наше сотрудничество не только выдержало испытания, но и укрепилось, способствуя экономическому развитию, культурному обмену и сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес”.

В ходе выступления замминистра иностранных дел Туркменистана Бяшимова поздравила подчеркнула, что Туркменистан придаёт большое значение политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству с Европейским Союзом.

Было отмечено, что регулярные встречи и переговоры на высшем уровне способствуют расширению и укреплению всестороннего сотрудничества по широкому спектру направлений. В этом контексте, было отмечено, что состоявшаяся 18 сентября 2023 года в Нью-Йорке встреча между Президентом Туркменистана и Председателем Европейского Совета стала значимым этапом в сотрудничестве Туркменистана и ЕС.

Туркменская сторона отметила эффективное взаимодействие сторон в рамках межпарламентского диалога. В этом контексте, подчёркнуты регулярные встречи между представителями Меджлиса Туркменистана и Европейского Парламента.

На пресс-конференции был представлен всесторонний обзор текущих усилий Европейского Союза по сотрудничеству в Туркменистане. Участники, журналисты и представители СМИ были проинформированы о последних событиях и достижениях ключевых проектов, финансируемых ЕС.

В частности, на мероприятии прозвучали презентации Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), Программы ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» в Туркменистане, Программы COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис, Проекта Ready4Trade Центральная Азия, программы Эразмус +.

В этих презентациях подчеркивалась приверженность ЕС поддержке устойчивого развития Туркменистана и решению неотложных задач страны в таких областях, как безопасность границ, экономическое развитие, здравоохранение и образование. ///nCa, 22 ноября 2023 г. (на основе пресс-релизов МИД Туркменистана и Представительства ЕС в Туркменистане)