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Туркменистан приглашает эмиратский бизнес к реализации крупных международных энергопроектов

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Туркменистан приглашает бизнес ОАЭ к участию в реализации крупных международных энергопроектов и готов к конструктивному обмену мнениями и рассмотрению конкретных предложений представителей бизнес-структур ОАЭ. Об этом заявил Президент Сердар Бердымухамедов на встрече с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи в пятницу, 17 ноября.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, носящего долгосрочный, взаимовыгодный характер, передают туркменские официальные сми.

Туркменистан и ОАЭ эффективно сотрудничают в торгово-экономической и финансовой сферах, в топливно-энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах. Так, позитивный опыт партнёрства накоплен с ведущими энергетическими компаниями Объединённых Арабских Эмиратов.

Также конструктивно развивается взаимодействие в рамках ООН и других международных структур.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи выразили уверенность, что традиционное двустороннее взаимодействие будет и впредь успешно развиваться. ///nCa, 18 ноября 2023 г.

 

 

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