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Президент Туркменистана проинспектировал с воздуха строительные площадки в Ашхабаде и городе Аркадаг

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14 ноября 2023 года совершил полет на вертолете, чтобы осмотреть строительные площадки в столице Ашхабаде и городе Аркадаг.

Ознакомительная поездка началась с осмотра районом Гуртлы и Кеши в западной части Ашхабада, где строится ряд жилых объектов.

Оттуда президентский вертолет направился в Бюзмеин, район на окраинах столицы, где почти весь массив перестраивается.

Следующим был город Аркадаг, где быстрыми темпами возводится вторая очередь этого футуристического города – прототипа устойчивого города.

Вернувшись в столицу, президент осмотрел несколько строящихся крупных медицинских учреждений. К ним относятся Стоматологический центр, Международный центр педиатрии, Международный научно-клинический центр физиологии и Международный научно-клинический онкологический центр.

По пути вертолет пролетел над стройкой Дворца детства и юношества «Гюнешли». Новый центр обеспечит динамичную среду для подрастающего поколения, предлагая различные специализированные программы для повышения их профессиональных навыков.

Президент также ознакомился с быстро растущими дорожными и транспортными сетями в столице и ее окрестностях. Он дал некоторые указания вице-премьеру Аннамаммедову.

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Ознакомительные полеты являются важным показателем того, как президент Туркменистана следит за ходом строительных работ. Это буквально дает возможность с высоты птичьего полета точно оценить ведущиеся строительные проекты.

Кроме того, это позволяет проанализировать идеи, которые все еще находятся на стадии планирования./// nCa, 15 ноября 2023 г. [Фото – TDH и THP]

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