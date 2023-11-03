LCOY 2023: Молодое поколение Туркменистана готово вносить свой вклад в решение вопросов, связанных с изменением климата

Ашхабад, Туркменистан – 3 ноября 2023 г. – Правительство Туркменистана в сотрудничестве с Представительством Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Посольствами Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов организовало Национальную Молодёжную Конференцию по вопросам изменения климата. Мероприятие, состоявшееся 3 ноября 2023 года в Ашхабаде, стало важной вехой в просвещении молодежи Туркменистана по важнейшим климатическим вопросам и превращении ее в активных партнеров в глобальной борьбе с изменением климата.

Конференция молодежи по вопросам изменения климата, в которой приняли участие более 200 молодых людей со всего Туркменистана, проводилась в преддверии глобальной Конференции молодежи (COY18) и 28-й сессии Конференции сторон (COP 28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Целью конференции явилось повышение осведомленности молодого поколения об изменении климата, его воздействия на социально-экономическое развитие и экологическую устойчивость, и биоразнообразие, а также выработка общих подходов к реализации передовых решений, способствующих адаптации к изменению климата и смягчению последствий, связанных с ним.

Одним из нововведений ежегодной Конференции молодежи по вопросам климата в этом году стало проведение региональных встреч в городах Дашогуз, Мары и Туркменабат, что позволило расширить сферу охвата конференции за пределами столицы. Молодые послы ЦУР и экологические активисты общались с молодежью из этих регионов, способствуя обмену идеями и предоставляя возможность наиболее активным участникам продемонстрировать свои проекты на итоговой конференции.

В ходе дискуссий, молодежь Туркменистана показала свою решимость стать активными участниками глобального движения за предотвращение дальнейшего изменения климата. Была проведена оценка прогресса, достигнутого со времени проведения второй молодежной конференции по изменению климата (LCOY), состоявшейся в Ашхабаде в 2022 году. Кроме того, представители туркменской молодежи подготовили предложения для будущих проектов в Туркменистане, которые стали частью Дорожной карты на 2024 год.

Молодежная климатическая конференция также способствовала созданию надежной сети высокомотивированных молодежных активистов по вопросам изменения климата со всего Туркменистана. Эта сеть призвана расширять, укреплять и оказывать дальнейшую поддержку проектам молодых людей, способствовать сотрудничеству и обмену знаниями, станет платформой в продвижении климатических действий в Туркменистане и за его пределами.

По результатам обсуждений на конференции было принято итоговое Национальное заявление молодежи Туркменистана. Это заявление отражает запросы молодежи Туркменистана и взгляды молодых участников на процессы РКИК ООН, вопросы национальной политики и другие темы, связанные с изменением климата в Туркменистане и в мире. Национальное заявление молодежи будет представлено на COY18 и станет частью официальной глобальной позиции YOUNGO на COP28 в Дубае.

Итоговая конференция молодежи по вопросам изменения климата в Туркменистане представляет собой значительный шаг вперед в расширении прав и возможностей молодежи и мобилизации ее коллективных усилий для борьбы с изменением климата.

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Конференция молодежи (COY) – это ежегодное мероприятие, которое собирает молодых людей со всего мира для обсуждения и решения вопросов, связанных с изменением климата. COY18 – восемнадцатая по счету конференция, которая станет платформой для вовлечения и активизации молодежи в преддверии 28-й сессии Конференции сторон (COP 28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК) – международный экологический договор, направленный на предотвращение опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Она обеспечивает основу для международного сотрудничества в области мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Высшим органом, принимающим решения в рамках РКИК ООН, является Конференция сторон. ///МИД Туркменистана, 3 ноября 2023 г. [Фото: ООН Туркменистан, МИД Туркменистана]