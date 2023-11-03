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Daewoo Engineering & Construction открывает филиал в Туркменистане – плацдарм для расширения выхода на рынок Центральной Азии

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Корейская компания Daewoo Engineering & Construction, давний партнер Туркменистана, открыл 31 октября филиал в Ашхабаде, столице Туркменистана, который станет передовой базой для расширения деятельности в Центральной Азии, сообщает пресс-служба компании.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Кореи, в том числе председатель Daewoo Engineering & Construction Джонг Вон-джу, министр иностранных дел Пак Джин, посол в Туркменистане Джи Гю Тэк и директор по европейским делам Чхве Тэ Хо. С туркменской стороны присутствовали вице-премьер по вопросам энергетики, промышленности и строительства Баймырат Аннамаммедов.

На церемонии открытия филиала в Туркменистане председатель Джонг Вон-джу сказал: «Я хотел бы выразить искреннюю благодарность правительствам Туркменистана и Кореи, а также официальным лицам за их активную поддержку в создании филиала Daewoo E&C – это больше, чем частная компания. Это мост между Кореей и Туркменистаном».

Корейская компания Daewoo E&C подписала в ноябре прошлого года Меморандум о взаимопонимании с Государственным концерном «Туркменхимия» и на основании данного документа реализуются совместные проекты. Первый проект – это строительство аммиачно-карбамидного завода в Балканском велаяте. Второй проект – завод по производству фосфатных удобрений мощностью 300 000 тонн в год. Проекты финансируются за счет средств, привлечённых из кредитных агентств Кореи и Европы.

Как сообщают в компании, также ожидается участие Daewoo E&C во втором этапе проекта по строительству умного города Аркадаг.

В текущем году это второй визит Председателя Daewoo E&C Джонг Вон-джу в Туркменистан. В конце мая он уже побывал в Ашхабаде и встречался с руководством Туркменистана.  ///nCa, 3 ноября 2023 г.

 

 

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