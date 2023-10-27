OGT 2023: Монетизация углеводородных ресурсов Туркменистана открывает широкие возможности для зарубежных инвесторов

Четвертая сессия Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2023» (OGT 2023) осветила вопросы ускорения движения к монетизации и диверсификации новых энергетических ресурсов.

На сессии обсуждены вопросы «зеленой» и возобновляемой энергетики, основное внимание уделено водороду и его роли как топлива будущего. В дискуссиях приняли участие руководство Министерства энергетики, научно-исследовательские институты, международные энергетические и технологические компании – Topsoe, Daewoo, Çalik Enerji, BASF Middle East Chemicals LLC, Stamicarbon.

Ниже приводим некоторые основные моменты из презентаций докладчиков, касающиеся направлений монетизации природного газа в Туркменистане:

Колоссальные углеводородные богатства Туркменистана служат основным сырьем для химической промышленности страны. За пять лет в Туркменистане были реализованы несколько крупных проектов в сотрудничестве с иностранными компаниями в числе которых завод по производству аммиака и карбамида в Гарабогазе, полимерный завод в Киянлы, Ахалский завод по производству бензина из природного газа.

В планах реализация проектов по созданию новых мощностей, призванных углубить переработку газового сырья – например, завод по производству аммиака производственной мощностью 660 000 тонн и карбамида мощностью 1 150 000 тонн в Балканском велаяте; строительство цеха по производству фосфорных удобрений мощностью 300 000 тонн в год на Туркменабадском химзаводе; строительство и проектирование второго этапа завода по производству бензина из природного газа. Все запланированные предприятия будут оснащены технологиями низкоуглеродных технических процессов. Одной из таких технологий является производство «голубого аммиака».

Между электроэнергетической отраслью и нефтегазовым сектором Туркменистана ведется тесное сотрудничество. В стране действует 12 электростанций общей мощностью 6943 мегаватта. Традиционно в качестве основного топлива электростанции в Туркменистане используют природный газ.

В западном регионе Туркменистана реализуется проект создания солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 МВт. В этих целях между электроэнергетическим сектором и компанией Masdar (ОАЭ) подписан Меморандум о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

Датская технологическая компания Topsoe (прим.ред. – переименованная компания Haldor Topsoe), ведущий разработчик и поставщик технологий для декарбонизации, монетизации природного газа, надеется получить в ближайшем будущем инвестиционное решение по второму заводу GTG в Туркменистане. В рамках разработки проекта второго завода по производству бензина из газа компания работает с партнерами Государственным концерном «Туркменхимия», «Kawasaki Heavy Industries» и «Itochu». Проект будет базироваться на опыте первого завода. Предприятие будет разработано с учетом задачи снижения выбросов CO2.

На конференции спикер от компания Topsoe озвучил ряд технических рекомендаций по оптимизации проекта GTG-2 в Туркменистане – это использование возобновляемых источников энергии на заводе и по возможности факельного газа, внедрение водосберегающих технологий за счет систем воздушного охлаждения вместо водного.

Корейская компания Daewoo E&C подписала в ноябре прошлого года Меморандум о взаимопонимании с Государственным концерном «Туркменхимия» и на основании данного документа реализуются совместные проекты. Первый проект – это строительство аммиачно-карбамидного завода в Балканском велаяте. Второй проект – завод по производству фосфатных удобрений мощностью 300 000 тонн в год. Проекты финансируются за счет средств, привлечённых из кредитных агентств Кореи и Европы.

К настоящему времени изучены особенности стройплощадок, завершена разработка ТЭО, К концу 2023 года компания надеется заключить с туркменской стороны EPC-контракты (контракты «под ключ») и начать работы в следующем году. Аммиачно-карбамидный завод, запланированный к строительству в Туркменистане, станет первым заводом в Центральной Азии по производству голубого аммиака. И что еще более важно, что предприятие внесет вклад в улучшение экологии региона за счет технологий связывания углерода (CO2 sequestration), которые будут улавливать выброса углерода за всех заводов в Киянлы (Балканский велаят Туркменистана).

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Четвертую сессию «Ускорение движения к монетизации и диверсификации новых энергетических ресурсов» модерировала Клэр Годар, Руководитель по аналитике, Ближний Восток и Африка, S&P Global Commodity Insights.

Спикерами выступили:

Основное выступление: Доврангельды Сапбаев – Председатель, ГК “Туркменхимия”

Аннагелды Сапаров – Министр энергетики Туркменистана – Финансирование диверсификации новых источников энергии

Пол Феннел – Профессор, кафедра чистой энергетики, Имперский колледж Лондона

Рикард Ваннби – Директор по глобальному лицензированию, Topsoe – Варианты декарбонизации производства топлива из природного газа

Мин Манджун – Директор, Филиал Daewoo E&C в Туркменистане

Надежда Хамракулова – Сотрудник по экономическим вопросам, Отдел устойчивой энергетики, ЕЭК ООН

Аныл Алисбах – Координатор в Туркменистане, Çalık Enerji

Ашраф Абу Фарис – Главный менеджер технического рынка, Средний Восток и Центральная Азия, BASF Middle East Chemicals LLC

Сергей Абрамов – Менеджер по лицензированию в странах СНГ и Центральной Азии, Stamicarbon

///nCa, 27 октября 2023 г.