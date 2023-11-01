Экономическое партнерство между Туркменистаном и Республикой Кореи носит стратегический и устойчивый характер, подчеркнули министры иностранных дел двух стран

31 октября 2023 года, состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Республики Корея Паком Чжином, находящимся в Ашхабаде с официальным визитом, сообщает МИД Туркменистана

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили вопросы взаимодействия сторон по широкому спектру двустороннего сотрудничества.

Собеседники отметили, что Туркменистан и Республика Корея придают особое значение дальнейшему развитию туркмено-корейского партнёрства, которое традиционно основывается на принципах многолетней дружбы, доверия и взаимопонимания. При этом, особую роль в расширении и укреплении двусторонних связей играет развитие контактов на высшем уровне.

В этом контексте, Р.Мередов отметил, что на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Республики Корея Юн Сок Ёль провели конструктивные переговоры.

В контексте укрепления межпарламентских связей особое внимание уделено официальным визитам Национального Лидера Туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Сеул в ноябре 2022 года и Спикера Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё в Ашхабад в июле текущего года.

Стороны констатировали успешное взаимодействие в рамках международных структур, прежде всего, в ООН, и отметили высокий уровень взаимной поддержки в вопросах обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития.

В процессе переговоров было подчёркнуто, что экономическое партнерство между Туркменистаном и Республикой Кореи носит стратегический, устойчивый и долгосрочный характер.

В этой связи состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям торгово-экономического взаимодействия, которое охватывает проекты:

создания индустриального кластера города Аркадаг

строительства газохимических заводов

закупки электромобилей и электробусов

инвестиции во внедрение новейших цифровых и информационно-коммуникационных и других технологий при строительстве «умных городов»

использование технологий по опреснению морской воды и инноваций по рациональному использованию водных ресурсов

диверсификацию финансирования

изучение корейского опыта в зеленой и водородной энергетики

создание современных высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции.

В качестве действенного инструмента для расширения торгово-экономических связей между странами отмечена деятельность Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

Перспективными направлениями культурно-гуманитарных связей названы образование, наука, изучение корейского языка, здравоохранение и медицина.

Также говоря о значимости культурных обменов, в частности об успешном проведении в марте этого года Дней культуры Туркменистана в Корее совместно с празднованием 300-летия со дня рождения поэта-классика Махтумкули Фраги, стороны отметили важность организации на должном уровне Корейской недели культуры в ноябре 2023 года в Ашхабаде.

По итогам встречи Министров состоялась церемония подписания следующих двусторонних документов:

– “Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Школой корейской медицины Пусанского национального университета Республики Корея и Национальным институтом развития корейской медицины Республики Корея”;

– “Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея”;

– “Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Корея на 2024-2025 годы”.

Также в рамках официального визита главы МИД Республики Корея подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным медицинским университетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Медицинским колледжем Корейского университета. ///nCa, 1 ноября 2023 г. (Фото: МИД Туркменистана)