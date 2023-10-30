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В Туркменистане выбрали самого отважного алабая года

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В Туркменистане состоялся конкурс «Ýylyň türkmen edermen alabaýy» («Отважный туркменский алабай года»). В финал вышли десять лучших представителей породы, которые были оценены авторитетным жюри, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Конкурсанты выполняли различные задачи, в том числе преодолевали полосу препятствий. При этом учитывалась скорость и точность выполнения заданий. Также жюри озвучивали следующие сведения: имя, возраст, родословная, владелец.

Все финалисты являются чистокровными алабаями, которые продолжают ту или иную племенную линию. Они покорили публику своим пропорциональным телосложением и спокойствием движений, за которыми кроется сила и уверенность.

По итогам конкурса победителем был признан алабай по кличке Акхан, принадлежащий Министерству национальной безопасности Туркменистана. Он получил специальную медаль, а его киперу военнослужащему МНБ Мергену Аннамурадову были вручены главный приз Президента Туркменистана – ключи от автомобиля Toyota Camry и переходящий Кубок. ///nCa, 30 октября 2023 г. (фото – газета “Нейтральный Туркменистан”)

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