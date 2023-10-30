Корейская компания поможет локализовать производство банкоматов в Туркменистане

Крупнейший производитель электроники в Туркменистане компания «Айдын Гиджелер» и корейская компания Hyosung Corporation объявили о своих планах на локализацию производства банкоматов в стране, сообщает Salam News.

Об этом было заявлено в рамках встречи с представителями банковской индустрии Туркменистана и корейскими коллегами, которая прошла в городе Ашхабад в здании Государственного банка развития.

На встрече также присутствовал Генеральный директор Хозяйственного общества «Айдын Гиджелер» Х.Б. Абдурахманов.

В ходе встречи были представлены банкоматы, разработанные и произведенные Хозяйственным обществом «Айдын Гиджелер» совместно с Hyosung Corporation. Основное внимание было уделено вопросу локализации и импортозамещению, то есть возможности производить банкоматы под национальным брендом.

Также было отмечено, что на сегодняшний день банки Туркменистана заинтересованы в замене устаревших банкоматов на современные устройства с узкой технологической специализацией, которые широко используются по всему миру.

Ранее команда «Айдын Гиджелер» прошла обучение на корейских стендах и в ходе встречи получила сертификаты по правильному использованию банкоматов и управленческому софту банковской инфраструктуры.

В ходе своего выступления г-н Канг, представитель Hyosung Corporation, подчеркнул готовность Хозяйственного общества «Айдын Гиджелер» начать масштабную локализацию производства банкоматов в Туркменистане, что открывает новые перспективы для развития банковской инфраструктуры страны и способствует развитию местной экономики.

На территории Хозяйственного общества «Айдын Гиджелер» уже функционирует сервисный центр для обслуживания и хранения запасных частей банкоматов. Кроме того, он оказывает постоянную техническую поддержку для клиентов.

Hyosung Corporation, основанная в 1966 году, является крупной южнокорейской промышленной компанией, занимающейся различными сферами деятельности, включая химическую промышленность, промышленное машиностроение, информационные технологии, торговлю и строительство. Однако, она известна в основном своей продукцией – банкоматами. ///nCa, 30 октября 2023 г.