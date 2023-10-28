Будущее Популярного Вида Туризма Обсудили на Конференции по Развитию Eurovelo и Велотуризма в Турции

Конференция по развитию EuroVelo и велотуризма-2023 состоялась в октябре в Измире, одном из самых удобных для велосипедистов городов Турции и первом турецком городе, вошедшем в EuroVelo 8 – Средиземноморский маршрут. В мероприятии приняли участие около 270 человек из 34 стран. Конференция объединила специалистов отрасли с целью развития велотуризма по всей Европе. Участники встречи разместились в измирских отелях, инфраструктура которых отмечена знаком соответствия Bike Friendly (удобная для велосипедистов).

Конференция по развитию EuroVelo и велотуризма-2023 состоялась под эгидой Министерства культуры и туризма Турции, Турецкого агентства по развитию и продвижению туризма (TGA) и Европейской федерации велосипедистов (ECF) при содействии местных партнеров и городского муниципалитета Измира. Мероприятие, ориентированное на развитие и будущее устойчивого велотуризма, объединило всех, чьи интересы сосредоточены в этой области: экспертов по велотуризму; представителей международных отраслевых ассоциаций, туроператоров, предлагающих велосипедный отдых, университетов и научных кругов, туристических ведомств и государственных органов, а также мест размещения и предприятий общественного транспорта.

Конференцию посетил Мехмет Нури Эрсой, министр культуры и туризма Турецкой Республики, выступив перед участниками со вступительным словом. Он заявил: «Согласно данным за 2022 год, трасса EuroVelo 8 – Средиземноморский маршрут относится к важнейшим в Европейской сети велосипедных трасс EuroVelo, которая раскинулась более чем на 90 тысяч километров и занимает второе место по популярности в этой сети. Турция является членом Европейской сети велосипедных трасс, связывающей весь европейский континент семнадцатью различными маршрутами большой протяженности. Трассы EuroVelo 13 и EuroVelo 8 проходят через турецкие города Эдирне, Кыркларели и Измир. Убежден, что Конференция по развитию EuroVelo и велотуризма 2023 года позволит добиться значительных достижений в развитии и распространении велосипедного туризма в каждой из 81 провинций Турции, а также в реализации проектов по созданию новых трасс и прогрессе устойчивого велосипедного туризма – одного из самых быстрорастущих мировых направлений – в Европе и на всей планете».

С приветственной речью также обратился к собравшимся Хенк Сварттау (Henk Swarttouw), президент Европейской федерации велосипедистов. Он сообщил: «Сегодня туристы ищут активного отдыха и досуга. При этом они хотят проводить отпуск без вреда для природы. Велотуризм отвечает этим требованиям и потому набирает обороты. Таким образом, для Турции открываются огромные возможности, учитывая все то, что она может предложить в плане гостеприимства, природных условий, культуры и наследия. Эти возможности будут реализованы с развитием сетей местных, региональных и национальных велотрасс и дальнейшей эволюцией EuroVelo 8 – Средиземноморского маршрута в Измире и его окрестностях, а также по мере сопряжения с другими маршрутами EuroVelo. Именно поэтому нам выпала честь провести нашу ежегодную Конференцию по развитию EuroVelo и велотуризма в турецком Измире».

Программа конференции: наследие и впечатления туристов

Конференция по развитию EuroVelo и велотуризма-2023 прошла под девизом «Велоспорт: новый ракурс наследия». В ее насыщенную программу вошли обсуждения, диалоги и обмен мнениями при участии 48 спикеров. Кроме того, она охватила заседания, семинары и общественные мероприятия, которые позволили составить представление о сети велотрасс и положении велотуризма, а также распространить передовой опыт отрасли. При этом участники смогут поразмышлять о роли велоспорта для культурного и природного наследия.

Конференция открылась специальным мероприятием на площадке исторического угольно-газового завода, одного из памятников промышленной архитектуры Измира. На второй день конференции самые авторитетные ключевые спикеры выступили на вдохновляющих заседаниях в Swissotel Büyük Efes.

В ходе сессии «Велоспорт: новый ракурс наследия» туристический журналист Алекс Кревар (Alex Crevar) и Пынар Пинзути (Pınar Pinzuti), организатор «Велопробега нарядных женщин» и руководитель ярмарок велотуризма компании Italy Bikenomist, поделились своими воодушевляющими идеями и примерами того, как лучше всего знакомиться с наследием той или иной местности именно на велосипеде. На пленарном заседании «Повышение роли велотуризма в политической повестке» доктор Элиф Балджи Фисуноглу (Elif Balcı Fisunoğlu), исполняющая обязанности генерального директора Турецкого агентства по развитию и продвижению туризма (TGA); Джилл Уоррен (Jill Warren), исполнительный директор Европейской федерации велосипедистов (ECF); и Майкл Крамер (Michael Cramer), экс-депутат Европарламента, поделились мнениями о том, как еще целенаправленнее и решительнее продвигать велотуризм в политической повестке национального и международного уровня. Кроме того, обсуждения коснулись политики в области велотуризма, приоритетом которой должны быть его развитие и устойчивость.

Обмен опытом на параллельных сессиях

В рамках Конференции по развитию EuroVelo и велотуризма-2023 также прошел ряд параллельных сессий. На сессии «Велотуристические продукты, популяризующие наследие: примеры со всей Европы» было представлено несколько образцов передового европейского опыта, касающегося знакомства с историей культуры через поездки на велосипеде. Участники сессии «Выезды на природу: между использованием и сохранением ресурсов» на примерах из разных стран обсудили, как велосипедная инфраструктура может размещаться в природных зонах без ущерба для биоразнообразия и экосистем.

Сессия «Маркетинговые стратегии, привлекающие (все больше) новых велотуристов» стала площадкой для обмена идеями по поводу маркетинговых инструментов и мероприятий, содействующих тому, чтобы велоспорт стал частью жизни каждого. В ходе интерактивной сессии «Инструменты, связывающие велоспорт и наследие» на примерах из Европы прошли дискуссии о том, как различные средства, например путеводители, телепередачи, игры и приложения, способны связать велоспорт с продвижением наследия и вдохновить их аудиторию на велотуризм.

Сессия «Услуги, ориентированные на велосипедистов: как расширить доступ к объектам наследия?» была посвящена опыту и мнениям представителей различных стран и кругов, подчеркнув ключевую роль качественных услуг для идеального впечатления от наследия территорий, посещаемых в ходе велотуризма. Наконец, в обсуждениях на сессии «Сети велосипедных трасс: связь между наследием сельских и городских районов» была затронута роль эффективной сети велосипедных трасс для посещения главных достопримечательностей в пунктах назначения, а также планирование велосипедных маршрутов.

В последний день Конференции по развитию EuroVelo и велотуризма 2023 года прошли технические выезды на ключевые пункты EuroVelo 8 – Средиземноморский маршрут. При этом участники на собственном опыте оценили предназначенные специально для велосипедистов инфраструктуру, проекты и услуги. ///nCa, 28 октября 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)