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Страновой офис ВОЗ в Туркменистане содействует проведению консультативно-технической миссии экспертов ВОЗ по вопросам укрепления национального потенциала в области чрезвычайных медицинских бригад в Туркменистане

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16 октября Страновой офис ВОЗ в Туркменистане принял консультативно-техническую миссию экспертов ВОЗ по вопросам ЧМБ.

Целями консультативно-технической миссии являются подтверждение официального обязательства Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗиМПТ) в создании Национальной чрезвычайной медицинской бригады (НЧМБ), усиление национального потенциала в области деятельности НЧМБ в Туркменистане, назначение Национального координатора по ЧМБ, обсуждение ролей и обязанностей Национального координатора по ЧМБ в стране, обзор существующей ситуации и возможностей в области НЧМБ в Туркменистане, оказание консультативно-технической поддержки для укрепления национального потенциала в области деятельности НЧМБ в Туркменистане и обсуждение совместных мероприятий в данной области.

В состав консультативно-технической миссии ВОЗ, возглавляемой д-ром Олегом Стороженко, координатором по вопросам ЧМБ, ЕРБ ВОЗ, входили следующие эксперты – д-р Приянка Релан, технический специалист по вопросам ЧМБ из секретариата ЧМБ в штаб-квартире ВОЗ, г-н Гийс (Ридер) Герт Джон М., старший эксперт по вопросам ЧМБ, ментор ЕРБ ВОЗ, и д-р Сергей Боярский, технический специалист по вопросам ЧМБ, Европейский Региональный центр по возможностям ЧМБ (REECH).

В ходе миссии команда экспертов встретилась с высокопоставленными должностными лицами МЗиМПТ для рассмотрения целей и задач миссии, методологии и классификации ЧМБ и для обсуждения назначения национального координатора по ЧМБ, а также рекомендаций относительно его ролей и обязанностей.

Тесно сотрудничая с МЗиМПТ и другими вовлеченными национальными специалистами, команда экспертов обсудила вопросы по созданию и укреплению потенциала НЧМБ. Кроме того, для национальных экспертов было проведено совещание по созданию НЧМБ, которое включало введение в Стратегию в области ЧМБ 2030 и Инструмент для развития потенциала, чтобы проинформировать о разработке комплексной дорожной карты для создания и классификации НЧМБ. Обсуждения включали в себя планирование и разработку процессов, административные вопросы, кадровые вопросы и вопросы составления реестров, а также проведение тренингов.

Успешное завершение этой технической консультативной миссии знаменует собой важную веху в укреплении национального потенциала Туркменистана в области реагирования на чрезвычайные ситуации, включая определение следующих шагов по разработке дорожной карты по созданию и укреплению НЧМБ и дальнейших совместных действий в этой области. ///ВОЗ Туркменистан, 16 октября 2023 г.

 

 

 

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