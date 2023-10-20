Президент Сердар Бердымухамедов: Международные выставки – важные площадки мировой пропаганды достижений Туркменистана

Как известно, в целях эффективной реализации «Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2022–2028 годы» и «Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020–2025 годы», а также расширения международного сотрудничества в сфере выставочной деятельности с авторитетными организациями и государствами мира Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив «Концепцию развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы».

О важности работы в данном направлении также свидетельствует тот факт, что 5 октября Президент Сердар Бердымухамедов, приняв Генерального секретаря Международного бюро выставок Димитри Керкентзеса, обменялся с гостем мнениями по вопросам взаимодействия в области выставочно-ярмарочной деятельности, осуществляемой под эгидой МБВ, и о возможностях изучения лучших практик в этой сфере.

Руководитель Международного бюро выставок подчеркнул неизменную заинтересованность в расширении сотрудничества с нашей страной, отметив высокий уровень организуемых Туркменистаном выставок на международных площадках.

Наше государство успешно проводит политику «открытых дверей», уделяя особое внимание развитию широкомасштабного партнёрства со всеми заинтересованными сторонами, которое предусматривает не только освоение мирового передового опыта, но и продвижение местных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, что положительно влияет на интеграцию международных выставок в мировую экономику и обоюдовыгодное сотрудничество.

Как отметил глава государства в ходе беседы, в Туркменистане осуществляются программные мероприятия по развитию международного торгово-экономического взаимодействия, подчеркнув, что в соответствии с принятой «Концепцией развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы» наша страна намерена и в дальнейшем расширять партнёрство с МБВ.

Будучи членом Международного бюро выставок, Туркменистан активно участвует во всемирных и специализированных смотрах, констатировал Президент Сердар Бердымухамедов. Как известно, за последние годы наша страна была представлена на выставочных площадках в Шанхае, Милане, Астане и Дубае.

В данном контексте глава государства сердечно поздравил Генерального секретаря МБВ с началом работы 2 октября текущего года в Дохе (Катар) международной садоводческой выставки «ЭКСПО–2023 Доха», проходящей под эгидой Международного бюро выставок, пожелав успешной работы форума. Как отмечалось, на этом международном смотре также организован павильон Туркменистана.

Глава государства констатировал заинтересованность нашей страны в участии во Всемирном форуме «ЭКСПО–2025» в городе Осака (Япония), подчеркнув, что созданный организационный комитет проводит соответствующую работу в данном направлении.

В свою очередь Генеральный секретарь Международного бюро выставок Димитри Керкентзес, отметив, что туркменские павильоны на международных выставках производят на него большое впечатление, выразил уверенность, что проводимые совместные мероприятия будут способствовать наращиванию продуктивного взаимодействия, дальнейшей интеграции нашей страны в мировое выставочное пространство.

В данном контексте глава государства отметил большой потенциал для дальнейшего сотрудничества с МБВ, подчеркнув, что в перспективе Туркменистан намерен рассмотреть возможности проведения в нашей стране выставок международного значения и глобального развития.

Весомый вклад в пропаганду достижений отечественного народнохозяйственного комплекса вносят и систематически проводимые в Ашхабаде различные выставки.

Так, в марте текущего года в столице состоялась выставка Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, приуроченная к 15-летию образования этой крупной общественной организации.

Это мероприятие стало отражением того, что развитие частного сектора является одним из приоритетных направлений национальной экономики. Значима его роль в повышении экспортного потенциала страны, налаживании новых производств, создании продовольственного изобилия, обеспечении занятости населения. Туркменские предприниматели достойно представляют Отчизну на международном уровне, приумножают её авторитет на мировой арене.

Свои стенды на выставке разместили частные предприятия и хозяйственные общества, специализирующиеся в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительстве, производстве стройматериалов и электрооборудования, бытовой техники, а также в торговле, образовании, в области социальных услуг, транспортной и логистической сферах, в народно-прикладных ремёслах и др. Особый акцент был сделан на демонстрации достижений СППТ в решении задач по производству импортозамещающей и экспортноориентированной продукции.

В апреле прошла Выставка торгового комплекса Туркменистана, призванная продемонстрировать достигнутые успехи и перспективы в наращивании объёмов производства отечественных товаров и расширении сферы услуг.

В приветственном Обращении Президента Сердара Бердымухамедова к участникам выставки подчёркивалось, что благодаря реализации масштабных реформ повышается конкурентоспособность нашей продукции, что способствует насыщению внутреннего рынка качественными товарами и расширению географии внешней торговли.

«Сегодня продукция с брендом «Сделано в Туркменистане», пользуясь высоким спросом на мировых рынках, является подтверждением неуклонно возрастающих экспортных возможностей нашей страны», – отметил в послании глава государства.

3–4 мая в туркменской столице состоялась II Международная выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023».

В форуме, организованном Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана совместно с ХО «Туркмен Форум», приняли участие более 400 зарубежных делегатов из 40 стран. В их числе – сотрудники государственных и частных профильных структур, эксперты, инвесторы, представители международных организаций и финансовых институтов – ООН, ОБСЕ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, а также отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Среди делегатов – представители международных транспортных и экспедиторских компаний – «Vitol», «Meno Logistics», «Boeing», «Dragon Oil», «Fly Dubai», «Airbus», «Cargo Lux», «Lufthansa Consulting»; логистических организаций – Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Международной палаты судоходства (ICS), Международного союза автомобильного транспорта (IRU), Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Программы USAID в Центральной Азии, Международного транспортного форума (ITF), USAID Central Asia, Представительства Королевского института логистики и транспорта по Центральной Азии и многие другие.

24–25 мая в столице прошла XXII Международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад», на которой свою продукцию продемонстрировали около 140 отечественных и зарубежных компаний, организаций и учреждений, а также частные предприниматели.

Наряду с разнообразной промышленной продукцией, продовольственными товарами, изделиями прикладного искусства здесь были представлены крупные инвестиционные проекты создания экологически чистых, отвечающих международным стандартам систем городского хозяйства, энергосберегающие технологии и проекты сооружений, дающих возможность сохранять положительный баланс жизнедеятельности большого города, способствующих защите окружающей среды.

Значительную часть экспозиции составляли автоматизированные системы управления, позволяющие повысить эффективность работы инженерно-коммуникационных городских сетей.

28 мая в Ашхабаде состоялась приуроченная к традиционно отмечаемому в последнее воскресенье мая Празднику туркменского ковра Международная выставка «Туркменский ковёр – душа туркмен».

Солидный состав делегаций, прибывших из разных уголков мира, подтвердил большой интерес деловых кругов к нашей динамично развивающейся стране, их стремление упрочить свои позиции на привлекательном туркменском рынке, а для новичков – наладить прямые партнёрские контакты.

В их числе были руководители и специалисты крупных предприятий-производителей и торговых компаний, представители научно-исследовательских и культурных центров, а также учёные, эксперты, поклонники искусства ручного туркменского ковроделия из России, Турции, Германии, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Афганистана, Пакистана, Узбекистана и других стран.

10–12 октября в столице прошла Международная выставка «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченная к Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Этот ежегодный форум завоевал репутацию одного из самых крупных и престижных, способствующих демонстрации и внедрению современных достижений медицинской науки, практического здравоохранения и дальнейшего наведения мостов сотрудничества с зарубежными партнёрами.

В выставке приняли участие профессионалы в различных областях медицины из более чем 20 стран. Среди экспонентов – свыше 150 зарубежных фирм-производителей фармацевтической продукции, медоборудования и расходных материалов, предоставляющих разнообразные медицинские услуги, широкий спектр натуральной косметики, детское питание, в том числе компании из России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Германии, США, Франции, Италии, Великобритании, Австрии, Польши, Турции, Индии, Китая и др.

И, конечно, одним из самых крупных смотров, проведённых в столице в этом году, стала состоявшаяся в преддверии празднования 32-й годовщины независимости Выставка экономических достижений Туркменистана.

Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов в своём поздравительном Обращении, этот масштабный смотр будет иметь большое значение и, продемонстрировав успехи и высокие достижения суверенной Отчизны, придаст импульс нашим следующим инициативам и продвижению новых проектов.

В числе приоритетных векторов государственной политики Туркменистана – устойчивое развитие национальной экономики, дальнейшее проведение рыночных преобразований, а также улучшение социально-бытовых условий жизни населения.

В этих направлениях успешно реализуются рассчитанные на перспективу государственные программы, создаются новые рабочие места, внедряются инновационные, цифровые технологии, словом, предпринимаются все необходимые шаги.

В стране динамично развиваются отрасли по переработке сырьевых ресурсов, выпуску товаров народного потребления и экспортно-ориентированной продукции. Растут объёмы производства различной промышленной и сельскохозяйственной продукции, в регионах строятся новые предприятия, успешно реализуются международные и национальные проекты.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил, что созданная прочная экономическая база и достижения в социальной сфере являются надёжным залогом будущих успехов Отчизны. Существенное укрепление основ национальной экономики независимого нейтрального Туркменистана в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства обеспечит дальнейшее повышение уровня жизни нашего счастливого народа.

Проводимая политика в сфере экономики направлена на комплексный и устойчивый рост отраслей, опирающихся на инновации, последовательное внедрение в условиях рыночных отношений современных, более эффективных методов управления и в целом на процветание Отчизны и повышение благополучия населения.

Предпринимаемые практические шаги позволяют сохранять стабильную динамику ВВП, увеличивать объёмы направляемых в социальную сферу капиталовложений, производства промышленной продукции, внешнеторгового оборота, а также обеспечивать устойчивость цен на внутреннем рынке на товары и услуги.

В числе основных факторов, способствующих продвижению Туркменистана по пути прогресса, – активная индустриализация страны, развитие кредитной политики, создание производств по выпуску импортозамещающих товаров и наращивание экспортных поставок, в частности, природного газа, электроэнергии и другой продукции. Внедряемые инновационные принципы и методы хозяйствования служат важными условиями успешной интеграции страны в систему мирохозяйственных связей.

Эффективность национальной модели развития подтверждается позитивными показателями социально-экономического роста, что признано авторитетными общественными и финансовыми организациями мира.

Благодаря выгодному географическому и геополитическому положению Туркменистан в последние годы инициирует и претворяет в жизнь крупные инфраструктурные проекты в области автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, а также гражданской авиации.

В основе политики международного сотрудничества нашей страны в данном направлении лежит прежде всего её огромный потенциал в качестве надёжного экономического партнёра и крупного энергетического и транспортно-транзитного узла континентального значения.

Таким образом, все проводимые, а также предусмотренные утверждённой Президентом Сердаром Бердымухамедовым «Концепцией развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы» выставки нацелены на широкую мировую пропаганду масштабных достижений Отчизны в модернизации народнохозяйственного комплекса, повышении мощи национальной экономики и уровня жизни народа./// TDH, 19 октября 2023 г.