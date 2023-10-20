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Молодежная конференция в Туркменистане 2023 – Регистрация открыта!

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ООН приглашает подать заявку на участие в Местной конференции по вопросам молодежи в Туркменистане (LCOY 2023)!

LCOY 2023 – это уникальная в своем роде конференция, на которой молодые люди Туркменистана соберутся вместе, используя LCOY в качестве платформы для наращивания своего потенциала, обмена знаниями и повышения осведомленности об экологических проблемах, изучения путей борьбы с изменением климата и поиска новых способов активного участия.

Проект поддерживается Офисом постоянного координатора ООН в Туркменистане, посольством Великобритании в Туркменистане, посольством ОАЭ в Туркменистане и правительством Туркменистана.

Дата конференции: 3 ноября 2023 года

Участие: 150 делегатов

Место проведения: Ашхабад, «Арчабиль» Отель

Подать заявку можно по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1TRX64zjKewCX4EM77iNVBrjl5RCq_IV4exG-Q6d3b5Y/viewform?edit_requested=true&fbclid=PAAaayQ8q5bDHJo4TegBaz8fmKh4KdFZxYhTy-hCHPcOv7u4BoEnDnc_qzv-o  /// ООН в Туркменистане

 

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