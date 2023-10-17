В Пекине состоялась торжественная церемония встреча участников 3-го Форума высокого уровня «Один пояс, один путь»

В Пекине в Доме народных собраний состоялась официальная церемония встречи глав делегаций, принимающих участие в 3-м форуме высокого уровня «Один пояс, один путь». Высоких гостей встретил Председатель КНР Си Цзиньпин.

В мероприятии принимает участие Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

В рамках визита в Пекин Аркадаг Бердымухамедов проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.

В церемонии встречи участников форума приняли участие Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, Президент России Владимир Путин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, исполняющий обязанности Премьер-министра Пакистана Анвар уль-Хак Какар, главы государств и правительств ряда других стран.

Основные мероприятия форума состоятся 18 октября.

Как ранее сообщило агентство Синьхуа, свыше 4000 делегатов из 140 стран и 30 международный организаций принимают участие в Третьем форуме международного сотрудничества «Пояса и пути». Программой запланировало три форума высокого уровня для углубленного обсуждения вопросов взаимосвязанности, зеленого развития и цифровой экономики, а также шесть тематических форумов по темам торговых связей, связей между народами, взаимодействия между аналитическими центрам и др. ///nCa, 17 октября 2023 г. (Фото – пресс-служба Президента Узбекистана)