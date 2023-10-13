Астраханский Государственный Университет и Туркменистан – стратегические партнёры

Туркменские граждане составляют большую часть иностранного контингента в АГУ

О перспективах развития сотрудничества Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева с вузами Туркменистана в сфере образования и инноваций рассказала в рамках участия в конференции «Здравоохранение, образование и спорт в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» в Ашхабаде проректор вуза по международной деятельности Ангелина Фадина.

Россия и Туркменистан на протяжении долгих лет поддерживают отношения в духе стратегического партнёрства и добрососедства, выстраивая эффективное взаимодействие по различным приоритетным направлениям, в том числе в социально-гуманитарной и образовательной сферах.

Учитывая территориальную расположенность в Прикаспийском регионе, основной контингент иностранных обучающихся в Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева по-прежнему составляют граждане Туркменистана.

В феврале 2023 года Астраханский государственный университет был включен в перечень российских вузов, утверждённом Министерством образования Туркменистана, дипломы которых признаются на территории страны. Это позволило кратно увеличить набор абитуриентов из Туркменистана в 2023/2024 учебном году.

Так, на сегодняшний день из общей численности иностранных студентов гражданами Туркменистана являются 1420 человек, из них поступили на 1 курс по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования 1146 студентов», — отметила в своём выступлении Ангелина Фадина.

Астраханский государственный университет имеет значительный опыт работы со студентами из Туркменистана, которые образуют самое крупное землячество Астраханского филиала Ассоциации иностранных студентов, насчитывающее 67% от общей численности иностранцев.

Кроме того, активное функционирование действующего на базе АГУ Центра туркменского языка и культуры, мероприятия которого проводятся при поддержке Консульства Туркменистана в городе Астрахань, позволяет не только взаимодействовать с вузами Туркменистана, но и оказывать методическую помощь школе имени Махтумкули Фраги, построенной в 2019 году в Астрахани по инициативе Президента Туркменистана.

Весь комплекс мер организован при поддержке Министерства иностранных дел Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, Консульства Туркменистана в Астрахани, а также представительства Россотрудничества в Туркменистане.

Также поддерживается взаимодействие с Совместной туркмено-российской школой имени А. С. Пушкина в Ашхабаде. Подписанное в прошлом году соглашение с Туркменским государственным университетом имени Махтумкули позволило организовать ряд крупных мероприятий с участием научных сотрудников, студентов и профессорско-преподавательского состава.

«Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева обладает широкими возможностями и ресурсами для развития и укрепления стратегического партнёрства с образовательными организациями. Реализация совместных научных проектов, образовательных программ, в том числе ведущих к получению второго диплома, и программ дополнительного профессионального образования, проведение фундаментальных и прикладных исследований, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, организация академической мобильности научно-педагогических работников и студентов по различным образовательным программам – важные инструменты, открывающие новые перспективы развития сотрудничества АГУ и Туркменистана. Безусловно мы готовы и открыты к взаимодействию в рамках направлений, обозначенных мною сегодня», — подытожила своё выступление проректор по международной деятельности.

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В ходе визита в Ашхабад Астраханский Государственный Университет подписал Меморандум о взаимопонимании с Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Астраханским государственным университетом имени В.Н.Татищева, Меморандум о сотрудничестве с Международным университетом гуманитарных наук и развития, документ о сотрудничестве с Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С. А. Ниязова. ///nCa, 13 октября 2023 г.