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Вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию: Технические рабочие сессии по Меморандуму о внешнеторговом режиме

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2-6 октября 2023 г. Азиатский банк развития (АБР) и Всемирная торговая организация (ВТО) организовали технические рабочие сессии по политике, влияющей на торговлю товарами, которые являются частью процесса заключения Меморандума о режиме внешней торговли (MFTR) – ключевого документа для переговоров о вступлении в ВТО.

Мероприятие основывается на серии мероприятий по наращиванию потенциала в связи со вступлением Туркменистана в ВТО  – это технические рабочие сессии по экономической политике, внешней торговле и законодательной базе (3-14 июля 2023 года, Ашхабад), круглый стол и привлечение доноров для поддержки вступления Туркменистана в ВТО (30 мая 2023 года, Ашхабад), семинар, посвященный пути Туркменистана к вступлению в ВТО: Вводная сессия по Меморандуму о режиме внешней торговли (15 декабря 2020 года, онлайн).

Галина Романова, руководитель Департамента государственных финансов и экономической политики Министерства финансов и экономики Туркменистана, отметила решительную поддержку АБР вступлению Туркменистана в ВТО. Майка Ошикава, директор отдела присоединения к ВТО, поздравила Туркменистан с прогрессом в подготовке Меморандума, который позволит стране начать взаимодействие с Рабочей группой по вступлению Туркменистана в ВТО.

Артур Андрисяк, директор Постоянного представительства в Туркменистане, подтвердил приверженность АБР поддержке усилий Туркменистана по вступлению в ВТО.

В технических сессиях приняли участие более 30 должностных лиц из соответствующих министерств и ведомств во главе с Министерством финансов и экономики Туркменистана.

Мероприятие поддерживается в рамках KSTA 9712: Реализация интегрированной торговой повестки дня в Программе ЦАРЭС, совместно финансируемой Фондом регионального сотрудничества и интеграции и Фондом сокращения бедности и регионального сотрудничества КНР (PRCF). ///Программа ЦАРЭС, 2 октября 2023 г.

 

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