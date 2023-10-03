В Туркменистане стартовал процесс внедрения КНМФ: прошел тренинг по расчетам затрат на финансирование ЦУР

Ашхабад, Туркменистан – 25-26 сентября 2023 года Офис Постоянного координатора ООН и Многосекторальное региональное бюро ЮНЕСКО в Бангкоке организовали вводный тренинг по методологиям расчета затрат для финансирования ЦУР для внедрения Комплексных национальных механизмов финансирования (КНМФ) в Туркменистане. В тренинге, проходившем в здании ООН, приняли участие ключевые заинтересованные стороны из государственных органов Туркменистана, общественных организаций, банков и агентств ООН – члены Совместной экспертной группы ООН и правительства по финансированию ЦУР.
Целью тренинга было содействие развитию потенциала, обмену знаниями и опытом между участниками из различных секторов. В тренинге приняли участие члены Совместной экспертной группы ООН и правительства по финансированию ЦУР, представители различных министерств и ведомств, отвечающих за планирование и исполнение бюджета.
Участники получили возможность приобрести теоретические знания и практический опыт в ходе тренинга, который включал обсуждение работы ЮНЕСКО по расчету стоимости задач ЦУР 4.2 с акцентом на справедливый доступ к качественному образованию детей младшего возраста, позволил участникам изучить реалистичные и учитывающие специфику страны методологии.
В ходе мероприятия эксперты ООН из различных агентств поделились своим опытом и приняли участие в “мозговом штурме” по возможному использованию представленных методологий и принципов расчета затрат на достижение ЦУР. Некоторые темы, представленные и обсужденные на тренинге:
- Важность систематической и эффективной модели расчета затрат и финансирования для принятия стратегических решений в целях национального развития. Г-жа Кьяра Амато, сотрудник по экономическим вопросам Отдела макроэкономической политики и финансирования развития ЭСКАТО.
- Обзор методологий расчета затрат на достижение ЦУР, проведенный г-ном Суреном Погосяном, Стамбульский региональный центр ПРООН
- Анализ бюджета, оценка затрат и анализ недостатков финансирования, проведенный г-жой Азизахон Катаевой, специалистом по социальной политике, ЮНИСЕФ Таджикистан
- Разработка оперативного плана по внедрению дошкольного образования в Туркменистане, г-н Джепбар Башимов, Специалист по раннему развитию детей, ЮНИСЕФ Туркменистан
- Подходы и методологии разработки компьютерной имитационной модели для расчета затрат и финансирования национального развития для достижения ЦУР и методологии расчета затрат. Пример ЮНЕСКО по прогнозированию финансовых потребностей для достижения целей ЦУР 4, представленный г-ном Ньи Ньи Таунгом, специалистом по программам, Многосекторальное региональное бюро ЮНЕСКО в Бангкоке.
Участники также приняли участие в практических групповых упражнениях под руководством г-на Масая Ногучи, консультанта по вопросам образования, Многосекторальное региональное бюро ЮНЕСКО в Бангкоке, и в групповой дискуссии о возможности разработки национально значимых многосекторальных моделей расчета затрат и финансирования под руководством г-на Владимира Валетка, экономиста офиса Постоянного координатора.
К концу тренинга участники сформулировали основные принципы методологий расчета затрат на достижение ЦУР, а также узнали о различиях между этими методологиями и их применимости в различных контекстах. Теперь они могут применять основные методики расчета затрат на достижение ЦУР на практике.
Этот тренинг представляет собой значительный шаг вперед в реализации обязательств Туркменистана в области устойчивого развития, создавая основу для эффективной реализации Стратегии финансирования КНМФ в соответствии с национальными приоритетами развития. ///ООН Туркменистан