В Туркменистане стартовал процесс внедрения КНМФ: прошел тренинг по расчетам затрат на финансирование ЦУР

Фото: © UN Turkmenistan

Целью тренинга было содействие развитию потенциала, обмену знаниями и опытом между участниками из различных секторов. В тренинге приняли участие члены Совместной экспертной группы ООН и правительства по финансированию ЦУР, представители различных министерств и ведомств, отвечающих за планирование и исполнение бюджета.

Участники получили возможность приобрести теоретические знания и практический опыт в ходе тренинга, который включал обсуждение работы ЮНЕСКО по расчету стоимости задач ЦУР 4.2 с акцентом на справедливый доступ к качественному образованию детей младшего возраста, позволил участникам изучить реалистичные и учитывающие специфику страны методологии.

Фото: © UN Turkmenistan

В ходе мероприятия эксперты ООН из различных агентств поделились своим опытом и приняли участие в “мозговом штурме” по возможному использованию представленных методологий и принципов расчета затрат на достижение ЦУР. Некоторые темы, представленные и обсужденные на тренинге:

Важность систематической и эффективной модели расчета затрат и финансирования для принятия стратегических решений в целях национального развития. Г-жа Кьяра Амато, сотрудник по экономическим вопросам Отдела макроэкономической политики и финансирования развития ЭСКАТО.

Обзор методологий расчета затрат на достижение ЦУР, проведенный г-ном Суреном Погосяном, Стамбульский региональный центр ПРООН

Анализ бюджета, оценка затрат и анализ недостатков финансирования, проведенный г-жой Азизахон Катаевой, специалистом по социальной политике, ЮНИСЕФ Таджикистан

Разработка оперативного плана по внедрению дошкольного образования в Туркменистане, г-н Джепбар Башимов, Специалист по раннему развитию детей, ЮНИСЕФ Туркменистан

Подходы и методологии разработки компьютерной имитационной модели для расчета затрат и финансирования национального развития для достижения ЦУР и методологии расчета затрат. Пример ЮНЕСКО по прогнозированию финансовых потребностей для достижения целей ЦУР 4, представленный г-ном Ньи Ньи Таунгом, специалистом по программам, Многосекторальное региональное бюро ЮНЕСКО в Бангкоке.

Фото: © UN Turkmenistan

Участники также приняли участие в практических групповых упражнениях под руководством г-на Масая Ногучи, консультанта по вопросам образования, Многосекторальное региональное бюро ЮНЕСКО в Бангкоке, и в групповой дискуссии о возможности разработки национально значимых многосекторальных моделей расчета затрат и финансирования под руководством г-на Владимира Валетка, экономиста офиса Постоянного координатора.

К концу тренинга участники сформулировали основные принципы методологий расчета затрат на достижение ЦУР, а также узнали о различиях между этими методологиями и их применимости в различных контекстах. Теперь они могут применять основные методики расчета затрат на достижение ЦУР на практике.

Этот тренинг представляет собой значительный шаг вперед в реализации обязательств Туркменистана в области устойчивого развития, создавая основу для эффективной реализации Стратегии финансирования КНМФ в соответствии с национальными приоритетами развития. ///ООН Туркменистан