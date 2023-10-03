ADIPEC 2023: Туркменистан демонстрирует свои энергетические достижения

Энергетический сектор Туркменистана принимает участие в выставке ADIPEC 2023 в Абу-Даби.

Конференции и выставки ADIPEC – это одно из ведущих событий в мировом энергетическом календаре. Три крупнейших государственных концерна страны – “Туркменгаз”, “Туркменгеология” и “Туркмен небит” (туркмен нефть) – открыли свои павильоны на престижном экспо.

Туркменский энергетический сектор привлек внимание сотен международных компаний из таких стран, как Норвегия, Швейцария, ОАЭ, Катар, Азербайджан, Индия, Пакистан, США, Канада и других, сообщает Turkmen Forum.

Крупнейшие международные компании, проявившие интерес к туркменскому энергетическому сектору, включают Sinopec, Rime, CGG, EGS, Xiat, ICA-Finance, S&P Global и многие другие.

Высшее руководство крупных международных компаний выступило с деловыми, партнерскими и инвестиционными предложениями во время посещения павильона туркменского энергетического сектора. Компании, занимающиеся нефтеперерабатывающими заводами, проектами в области возобновляемых источников энергии и “зеленой” энергетики, также представили свои услуги.

ADIPEC – это международная платформа, объединяющая лидеров отрасли и экспертов с целью выработки решений для ускорения процесса декарбонизации энергетического сектора. Это инклюзивная платформа, которая способствует диалогу и сотрудничеству во всей энергетической экосистеме, от правительственных чиновников и генеральных директоров до политиков и новаторов.

ADIPEC в 2023 году проводится под девизом “Обезуглероживание. Быстрее. Вместе.” Глобальный форум включает в себя обширную программу конференций и выставок с более чем 1600 докладчиками и 350 сессиями, посвященными действиям, необходимым для продвижения низкоуглеродного мира с высокими темпами роста.

Туркменский энергетический сектор продолжит обсуждение предложений и потенциальных проектов, прозвучавших на ADIPEC, в Ашхабаде в конце октября на конференции и выставке «Нефть и Газ Туркменистана 2023» (OGT 2023).

Компании-экспоненты ADIPEC 2023 также проявили интерес к участию в выставке OGT 2023. Более 65 национальных и международных компаний забронировали стенды на предстоящем мероприятии. ///nCa, 3 октября 2023 г.

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